ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يسحق بلد الوليد برباعية ويرتقي للوصافة

واصل النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي مع فريقه برشلونة، ليقوده للفوز 4 – صفر على ضيفه بلد الوليد، يوم الأحد، في المرحلة الثالثة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأمام ما يقرب من 80 ألف متفرج يتقدمهم خوان لابورتا رئيس برشلونة، والنجم البرازيلي رونالدو، نجم برشلونة وريال مدريد السابق والرئيس الحالي لنادي بلد الوليد، كان ليفاندوفسكي على موعد جديد مع التألق.

افتتح ليفاندوفسكي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 24، قبل أن يضيف بيدري الهدف الثاني في الدقيقة 43، ليعود نجم منتخب بولندا للتسجيل من جديد، بعدما أحرز الهدف الثالث لأصحاب الأرض بطريقة رائعة في الدقيقة 65، مسجلا أول ثنائية في مسيرته مع الفريق في كامب نو.

واختتم سيرجي روبيرتو مهرجان أهداف برشلونة في اللقاء، عقب إحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بعد متابعته تسديدة من ليفاندوفسكي ارتدت من العارضة.

كان ليفاندوفسكي، الذي انضم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لبرشلونة قادما من بايرن ميونخ الألماني، أحرز ثنائية أخرى، خلال فوز فريقه 4 – 1 على مضيفه ريال سوسييداد في المرحلة الماضية بالمسابقة.

بتلك الثنائية، رفع ليفاندوفسكي رصيده التهديفي في موسمه الأول بالدوري الإسباني إلى 4 أهداف، ليتقاسم صدارة ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم مع بورخا إيجليسياس، لاعب ريال بيتيس.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم في معقله (كامب نو)، إلى 7 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثاني مؤقتا في جدول ترتيب البطولة.

في المقابل، توقف رصيد بلد الوليد عند نقطة واحدة، ليظل في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

ليست لعبة استعراضية!، هذا تكنيك تسجيل هدف، برشلونة كان يستحق ليفاندوفسكي 👌#برشلونه_بلدالوليد pic.twitter.com/NAR6KkcBHC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 28, 2022

خيتافي يعرقل قطار فياريال

وفي مباراة أخرى عرقل خيتافي قطار فياريال، بعد أن فرض عليه التعادل السلبي، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وعلى ملعب ألفونسو بيريز، لم ينجح فياريال في اختراق دفاعات خيتافي لتنتهي المباراة بلا أهداف.

وحصد خيتافي أول نقطة هذا الموسم، ليصبح في المركز 19، بعد خسارته في أول جولتين أمام أتلتيكو مدريد، وجيرونا، بينما توقف قطار فياريال الذي كان يسعى لمواصلة الانتصارات.

وكان فريق ”الغواصات الصفراء“، بقيادة المدرب أوناي إيمري، حقق الفوز في مستهل مشواره هذا الموسم على بلد الوليد، وأتلتيكو مدريد، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الثاني، خلف ريال بيتيس بفارق نقطتين، وأمام ريال مدريد 6 نقاط.