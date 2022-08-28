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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ثنائية ليفاندوفسكي في مباراة برشلونة وبلد الوليد
تاريخ النشر: 28 أغسطس 2022 19:16 GMT
تاريخ التحديث: 28 أغسطس 2022 20:10 GMT

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ثنائية ليفاندوفسكي في مباراة برشلونة وبلد الوليد

تصدر المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعدما سجل ثنائية في مباراة النادي الكتالوني أمام ريال بيتيس في الجولة الثالثة

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تصدر المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعدما سجل ثنائية في مباراة النادي الكتالوني أمام ريال بيتيس في الجولة الثالثة من الليغا.

وسجل ليفاندوفسكي هدفين في الدقيقتين 24 و65 ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الليغا مع بورخا ايغليسياس لاعب ريال بيتيس.

 

في حين سجل إياغو اسباس لاعب سيلتا فيغو 3 أهداف، مقابل هدفين لكل من إزكويل أفيلا، وخوان ميغيل خمينيز لوبيز، وفيدات موريكي، وأليخاندرو باينا رودريغيز، ولارجي رامازاني، وعمر صادق، والفارو موراتا.

وفشل روبرت ليفاندوفسكي في التسجيل في الجولة الأولى في تعادل النادي الكتالوني سلبيا مع رايو فاليكانو قبل أن يسجل المهاجم البولندي هدفين في الفوز 4/1 على ريال سوسيداد، ثم اليوم على بلد الوليد.

وانتقل روبرت ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 34 عاما، من بايرن ميونخ إلى برشلونة في يوليو الماضي مقابل 45 مليون يورو، بعقد يمتد لـ4 مواسم.

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