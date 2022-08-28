ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ثنائية ليفاندوفسكي في مباراة برشلونة وبلد الوليد

تصدر المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعدما سجل ثنائية في مباراة النادي الكتالوني أمام ريال بيتيس في الجولة الثالثة من الليغا.

وسجل ليفاندوفسكي هدفين في الدقيقتين 24 و65 ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الليغا مع بورخا ايغليسياس لاعب ريال بيتيس.

في حين سجل إياغو اسباس لاعب سيلتا فيغو 3 أهداف، مقابل هدفين لكل من إزكويل أفيلا، وخوان ميغيل خمينيز لوبيز، وفيدات موريكي، وأليخاندرو باينا رودريغيز، ولارجي رامازاني، وعمر صادق، والفارو موراتا.

وفشل روبرت ليفاندوفسكي في التسجيل في الجولة الأولى في تعادل النادي الكتالوني سلبيا مع رايو فاليكانو قبل أن يسجل المهاجم البولندي هدفين في الفوز 4/1 على ريال سوسيداد، ثم اليوم على بلد الوليد.

ليست لعبة استعراضية!، هذا تكنيك تسجيل هدف، برشلونة كان يستحق ليفاندوفسكي 👌#برشلونه_بلدالوليد pic.twitter.com/NAR6KkcBHC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 28, 2022

وانتقل روبرت ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 34 عاما، من بايرن ميونخ إلى برشلونة في يوليو الماضي مقابل 45 مليون يورو، بعقد يمتد لـ4 مواسم.