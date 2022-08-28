ما سبب الإصابة في عين خوان لابورتا رئيس برشلونة؟ (صور)

حضر خوان لابورتا رئيس برشلونة مباراة فريقه أمام ريال بلد الوليد بنظارات شمسية ليغطي عينه اليمنى المتورمة بسبب ”حادث منزلي“ بسيط ،حسبما ذكرت تقارير صحفية إسبانية.

وظهر لابورتا، البالغ من العمر 60 عامًا، في المقصورة الرئيسة لاستاد كامب نو بين الشوطين إلى جوار البرازيلي رونالدو مالك ريال بلد الوليد وقد خلع النظارة ليكشف عن سواد واضح في عينه اليمنى.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية إن لابورتا خلع النظارة الشمسية عندما سأله أحد الحضور عن سبب ارتدائها لتبدو عينه متورمة وسوداء تمامًا، وأوضحت أنه وفقًا للنادي، فقد تعرض لابورتا لحادث منزلي.

وتقدم برشلونة بهدفين نظيفين في الشوط الأول من المباراة التي شارك فيها المدافع الفرنسي جوليس كوندي في ظهره الأول مع النادي الكتالوني بعد تسجيله.

وطغت الصعوبات المالية التي يواجهها برشلونة، وعدم قدرته على تسجيل المدافع الفرنسي الجديد، على الاستعدادات للمباراة أمام ريال بلد الوليد، وألقت بظلالها على انتصاره 4-1، الأسبوع الماضي، على ريال سوسيداد.

ولم يكن تسجيل روبرت ليفاندوفسكي لأول هدفين له مع النادي والعرض الرائع من إنسو فاتي كافيين لتحويل الانتباه بعيدًا عن معركة برشلونة على مدار الساعة للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف الخاصة برابطة الدوري الإسباني قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وانتقل كوندي إلى برشلونة، الشهر الماضي، مقابل 50 مليون يورو (49.84 مليون دولار) قادما إلى إشبيلية ما جعله أحد أبرز الصفقات للموسم الجديد.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة لا يزال يتخطى الحد الأقصى بنحو 20 مليون يورو، حتى بعد الموافقة على إعارة المدافع صمويل أومتيتي إلى ليتشي، يوم الخميس الماضي.