تيباس يكشف حقيقة تغيير قواعد الليغا من أجل تسجيل صفقات برشلونة

رد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني ”الليغا“، على تغريدة لأحد المتابعين حسابه على تويتر زعم فيها إن الليغا عدلت بعض المعايير المتعلقة بتسجيل اللاعبين في قوائم الأندية وفقا لقواعد اللعب المالي النظيف وتحديدا في حالة برشلونة.

وأكد تيباس في التغريدة، التي حذفها صاحبها في وقت لاحق، أن الهيئة الرقابية للجهة لليغا لم تعدل قراراتها – ولم تغير إجراءاتها في هذا الصدد – فيما يتعلق بمتطلبات تسجيل اللاعبين في البطولة الإسبانية.

وكانت تغريدة من أحد متابعي تيباس على تويتر تدعي أن حسابات برشلونة بشأن قواعد اللعب المالي النظيف صحيحة والليغا مخطئة وتقف ضد مصالح النادي الكتالوني.

وقال تيباس في التغريدة ”لقد كتب الكثير وقيل عن تسجيل لاعبي نادي برشلونة والكثير، لكن كل ذلك عار تماما من الصحة. الليغا لم تغير أي من قواعدها. ولم تقم الهيئة الرقابية بتعديل أي قرار سابق أو قرارات صدق عليها جميع الجهات المختصة“.

وسجل برشلونة بالفعل الرباعي أندريس كريستينسن وفرانك كيسي وروبرت ليفاندوفسكي ورافينها بالإضافة للثنائي سيرجي روبيرتو وعثمان ديمبلي بعد تجديد عقودهما، واليوم فقط تمكن البارسا من تسجيل جول كوندي.

ولم يكن تسجيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لأول هدفين له مع النادي والعرض الرائع من إنسو فاتي كافيين لتحويل الانتباه بعيدا عن معركة برشلونة على مدار الساعة للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف الخاصة برابطة الليغا قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

ويتخذ النادي عدة خطوات أخرى لزيادة إيراداته من أجل تعويض الخسائر وتقليل الديون للوفاء بقواعد اللعب المالي النظيف ويأمل في أن البيع المحتمل للاعب خط الوسط فرينكي دي يونغ والثنائي الهجومي المؤلف من بيير-إيمريك أوباميانغ وممفيس ديباي يمكن أن يجعل هذا ممكنا.

Mucho se ha escrito y dicho sobre la inscripción de jugadores del @FCBarcelona_es, muchas fake news (auditores externos, )…@laliga y su órgano de control no ha modificado ninguna decisión anterior, decisiones que han sido ratificadas por todos los organismos competentes.🤫🤫 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 27, 2022

وكان برشلونة يعاني لتسجيل صفقاته الجديدة بسبب وضعه الاقتصادي وضرورة أن يكون هناك توازن بين إيراداته وإنفاقه.

بذلك يكون كوندي متاحا للقاء بلد الوليد غدًا الأحد في ثالث جولات الدوري الإسباني.

وكان كوندي لعب مباراتين وديتين مع برشلونة أمام بوماس المكسيكي ومانشستر سيتي رغم عدم تسجيله في الدوري الإسباني.

وانضم كوندي إلى برشلونة قادما من إشبيلية الصيف الجاري بعد صراع مع تشيلسي.