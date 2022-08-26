الليغا على وشك تسجيل جوليس كوندي في قائمة برشلونة

قالت صحيفة ”سبورت“ إن رابطة الدوري الإسباني على وشك الموافقة على تسجيل المدافع الفرنسي جوليس كوندي لاعب برشلونة دون الحاجة إلى بيع لاعبين.

وأكدت الصحيفة أن هناك هامشا حتى الساعة 18:00 من يوم الأحد (ساعة ونصف قبل المباراة) لكن النادي يأمل في الحصول على الضوء الأخضر قبل كل شيء.

وستعطي الجهة المنظمة لليغا الضوء الأخضر لبرشلونة للتسجيل لأنها تقدر الجهود التي يبذلها النادي بتفعيل الروافع الأربعة وللتعديلات التي تم إجراؤها على عقود اللاعبين.

وكان رحيل صاموئيل أومتيتي، العامل الرئيسي للسماح بتسجيل كوندي الذي انضم لبرشلونة هذا الشهر من إشبيلية.

وغاب كوندي عن مباراتي برشلونة في أول جولتين من الدوري الإسباني أمام رايو فاليكانو وريال سوسيداد، ومن المتوقع أن يكون متواجدا أمام بلد الوليد يوم الأحد في الجولة الثالثة، قبل مواجهة ناديه السابق إشبيلية يوم 3 سبتمبر في الجولة الرابعة.

وفي السوق الصيفي تعاقد برشلونة مع أندرياس كريستينسن، وفرانك كيسي في صفقتي انتقال حر، وجدد عقد عثمان ديمبلي، وضم رافينيا من ليدز يونايتد وروبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ، وجيوليس كوندي من إشبيلية.

وتعادل برشلونة أمام رايو فاليكانو في الجولة الأولى من الليغا، قبل ان يكتسح ريال سوسيداد 4/1 في مباراة سجل فيها ليفاندوفسكي هدفين.