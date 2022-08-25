بفضل الرحيل الوشيك لأوباميانغ.. برشلونة يسجل كوندي قبل مواجهة بلد الوليد

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة سيسجل مدافعه الجديد غول كوندي قبل مواجهة ريال بلد الوليد يوم الأحد المقبل، وذلك مع اقتراب رحيل المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ إلى تشيلسي.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية إن المدير الفني تشافي هرنانديز اجتمع مع الإدارة الرياضية بالنادي، وطمأنه ماتيو أليماني المدير الرياضي برسالة واضحة بأن ”كل شيء يشير إلى حقيقة أنه سيكون قادرًا على الاعتماد عليه (كوندي) ضد بلد الوليد.

وطغت الصعوبات المالية التي يواجهها برشلونة وعدم قدرته على تسجيل المدافع الفرنسي الجديد على الاستعدادات لمباراة الأحد المقبل، وألقت بظلالها على انتصاره 4-1 الأسبوع الماضي على ريال سوسيداد.

وتعاقد النادي الكتالوني مع كوندي الشهر الماضي مقابل 50 مليون يورو (49.84 مليون دولار) دفعها إلى إشبيلية، ما جعله أحد أبرز الصفقات للموسم الجديد.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن برشلونة لا يزال يتخطى الحد الأقصى بنحو 20 مليون يورو، حتى بعد الموافقة على إعارة المدافع صمويل أومتيتي إلى ليتشي، لكنه سيسجل كوندي بعد رحيل أوباميانغ إلى تشيلسي الذي سيكون رسميًا قبل يوم الأحد.

ويتخذ النادي عدة خطوات أخرى لزيادة إيراداته من أجل تعويض الخسائر وتقليل الديون للوفاء بقواعد اللعب المالي النظيف، ويأمل في أن البيع المحتمل للاعب خط الوسط فرينكي دي يونغ والثنائي الهجومي المؤلف من أوباميانغ وممفيس ديباي يمكن أن يجعل هذا ممكنا.

وبات تسجيل كوندي أولوية للنادي الذي لن يتعاقد مع أي لاعب جديد حتى يتم تسجيل المدافع الفرنسي واعتماد تشافي عليه أمام بلد الوليد.

وفي المباراة الودية ضد مانشستر سيتي، شكل الفرنسي ثنائيًا دفاعيًا مع جيرارد بيكيه، حيث لعب كوندي على اليمين في المركز الذي يحتله أندرياس كريستنسن حتى الآن.

وبدأ سيرجي روبرتو المباراة ضد سيتي وترك انطباعًا جيدًا. يبدو أنه من غير المرجح أن يلجأ تشافي إلى طريقة لعب 3-4-3 التي استخدمها ضد ريال سوسيداد. إذا كان الأمر كذلك، فسيكون من السهل على رونالد أراوخو وكوندي المشاركة في التشكيلة الأساسية.

ويواصل برشلونة العمل ليكون قادرًا على تسجيل كوندي، وينتظر أيضًا أن يكون قادرًا على حسم صفقات الدفاع، حيث يبقى ماركوس ألونسو (تشيلسي) هو المرشح المفضل للجناح الأيسر بينما خوان فويث لاعب فياريال هو المرشح المفضل للجناح الأيمن.