أول ظهور علني لكلارا تشيا صديقة بيكيه (صور)

التقطت عدسات المصورين أول صور واضحة الملامح والتفاصيل لصديقة جيرارد بيكيه، نجم نادي برشلونة، كلارا تشيا مارتي، خلال تجولهما في أحد الأماكن العامة، حيث ارتبط بها بعد انفصاله الرسمي عن المطربة الكولومبية شاكيرا منذ حوالي شهرين.

ونشرت مجلة ”HOLA“ الإسبانية صورا وصفتها بالحصرية للنجم الإسباني وهو يتجول رفقة كلارا تشيا مرتديا بدلة وهي ترتدي فستانا.

وأوضحت المجلة أن الصور التقطت للثنائي خلال حضورهما زفاف أحد أصدقاء بيكيه ويدعى، ألبرت بيدريت، حيث لم يخف بيكيه وقوعه في حبها واحتضنها خلال سيرهما سويا، كما وصلا الحفل وهما يمسكان بأيدي بعضهما بعضا ويتشاركان الابتسامات.

وفي الآونة الأخيرة، دأب الإعلام الحديث عن بيكيه بعيدًا عن الملعب وتحديدًا عن علاقته مع صديقته الجديدة كلارا تشيا مارتي.



الفتاة التي حضر معها بيكيه حفل المطرب الإسباني داني مارتن قبل عدة أيام هي كلارا تشيا مارتي البالغة من العمر 23 عامًا وولدت في برشلونة، وتعمل في شركة كوزموس للإنتاج التي يملكها بيكيه.

كما أنها طالبة علاقات عامة، وكان الأشخاص المحيطون بالمدافع الكتالوني يعرفونها بالفعل، وعندما بدأت الشائعات الأولية عن وجود علاقة بين بيكيه وامرأة شقراء تتناسب مع وصف كلارا تشيا، أغلقت الشابة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

