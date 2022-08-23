من هي كلارا تشيا صديقة جيرارد بيكيه الجديدة؟

تواصل وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية الحديث عن جيرارد بيكيه وصديقته الجديدة التي كانت سببًا في انفصاله عن المطربة الكولومبية الشهيرة ”شاكيرا“ بعد 12 عامًا من الصداقة بينهما والتي أثمرت عن طفلين، خاصة بعد ظهور مدافع برشلونة علنًا مع صديقته الجديدة مؤخرًا.

وفي الآونة الأخيرة، دأب الإعلام عن الحديث عن بيكيه بعيدًا عن الملعب وتحديدًا عن علاقته مع صديقته الجديدة كلارا تشيا مارتي.

من هي كلارا تشيا مارتي؟

الفتاة التي حضر معها بيكيه حفل المطرب الإسباني داني مارتن قبل عدة أيام هي كلارا تشيا مارتي البالغة من العمر 23 عامًا وولدت في برشلونة، وتعمل في شركة كوزموس للإنتاج التي يملكها بيكيه.

كما أنها طالبة علاقات عامة، وكان الأشخاص المحيطون بالمدافع الكتالوني يعرفونها بالفعل، وعندما بدأت الشائعات الأولية عن وجود علاقة بين بيكيه وامرأة شقراء تتناسب مع وصف كلارا تشيا، أغلقت الشابة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن الآن بدأ الصديقان بالفعل في الظهور في الأماكن العامة، إذ إنه في حفل داني مارتن يمكن رؤية كلاهما في مشهد عاطفي أمام العائلة والأصدقاء والجماهير الحاضرة هناك، ويبدو أن العلاقة بين لاعب كرة القدم والطالبة أكثر من متماسكة.

رد فعل شاكيرا على الصور

وفقًا لبرنامج Solicité“ في محطة ميدياست كانت المطربة الكولومبية ”غاضبة جدًا“ من الصور التي ظهرت علنًا لبيكيه مع صديقته الجديدة والتي شوهد فيها قلب دفاع برشلونة مع كلارا تشيا مارتي.

وعلى الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كان هذا سيؤثر على الاتفاق الذي تم بين ”شاكيرا“ و“بيكيه“ بشأن رعاية طفليهما والذي أثر على انتقال طفليهما إلى ميامي للإقامة معها.

ونص هذا الاتفاق، على ما يبدو، على أن المطربة ستسدد دينًا على بيكيه، بالإضافة إلى شرائها عدة تذاكر سنويًا للاعب برشلونة لزيارة طفليه ”ساشا“ و“ميلان“ في ميامي. وبالمثل، وفقًا لأحدث المعلومات سيتم دمج كلارا تشيا في عائلة لاعب كرة القدم.

وعلى الرغم من اللحظات الجميلة التي يعيشها بيكيه مع ”كلارا تشيا“ على الصعيد العاطفي، إلا أنه فقد مكانه في تشكيلة برشلونة، وكان بديلًا في أول مباراتين في الليغا، وهو أمر لم يحدث منذ العام 2017.