كاسيميرو يبكي في مؤتمر وداع ريال مدريد (فيديو)

دخل البرازيلي كاسيميرو في نوبة بكاء خلال مؤتمره الوداعي لفريق ريال مدريد، إذ سيبدأ رحلة جديدة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي انتقل إليه في الميركاتو الحالي.

ويخطط يونايتد لتقديم كاسيميرو، للجمهور، مساء اليوم الاثنين، قبل مواجهة ليفربول في الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي.

وأقام ريال مدريد مؤتمرا وداعيا للنجم البرازيلي اليوم، حضره عائلته والعديد من زملائه في الفريق الملكي.

وقال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي، موجها كلامه للنجم البرازيلي ”جئت كلاعب واعد ورحلت كأسطورة لهذا النادي“.

وأضاف ”كاسيميرو هو أحد أكثر لاعبينا تميزًا وأهمية في العقد الماضي ولن أنسى أبدًا أداءك أمام دورتموند لقد أصبحت أحد أهم لاعبينا، واليوم هو يوم مميز جدًّا لريال مدريد، لم أتخيل قط أن هذا اليوم سيأتي وسأقف هنا مودعًا كاسيميرو“.

Casemiro sale a hablar y apenas puede debido a la emoción… 📺 La despedida de Casemiro, EN DIRECTO: https://t.co/pHdDt5j1BC pic.twitter.com/pKvN5xS6Qg — MARCA (@marca) August 22, 2022

وكان كاسيميرو نشر رسالة وداعية لنادي ريال مدريد وجماهيره، وذلك بعد الإعلان عن انتقاله من الميرينغي إلى مانشستر يونايتد.

وكتب كاسيميرو عبر إنستغرام ”لقد عشت أروع قصة فكرت فيها على الإطلاق“.

وأضاف ”أتمنى أن أعود في يوم ما إلى ما سيكون دائما بيتي“.

وأعلن ريال مدريد، يوم الجمعة، رسميا عن توصله لاتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن انتقال كاسيميرو إلى صفوف الأخير.

وخلال دفاعه عن قميص وشعار ريال مدريد، فاز بـ 18 بطولة: دوري أبطال أوروبا (5 مرات) – كأس العالم للأندية (3 مرات) – السوبر الأوروبي (3 مرات) – الدوري الإسباني (3 مرات) – كأس الملك (مرة واحدة) – السوبر الإسباني (3 مرات).

على المستوى الفردي، اختير كأفضل لاعب في السوبر الأوروبي الذي فاز به قبل بضعة أيام في هيلسنكي، كما تم ترشيحه للكرة الذهبية لعام 2022.

ولعب كاسيميرو أكثر من 500 مباراة احترافية، تتضمن 63 مباراة دولية مع منتخب البرازيل.

وسيوقع النجم البرازيلي عقدا لمدة 4 سنوات، مع خيار التمديد لعام إضافي مع يونايتد.