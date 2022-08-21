ترتيب الدوري الإسباني: ليفاندوفسكي يحرز ثنائية في فوز برشلونة 4-1 على ريال سوسيداد

احتفل روبرت ليفاندوفسكي بعيد ميلاده 34 بتسجيل أول هدفين له بقميص برشلونة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم خلال فوز كبير 4-1 بملعب ريال سوسيداد اليوم الأحد.

واحتاج ليفاندوفسكي إلى 48 ثانية ليفتتح التسجيل لكن ألكسندر إيساك تعادل سريعا لأصحاب الضيافة بعد خمس دقائق.

وضغط برشلونة في آخر نصف ساعة بعد نزول المهاجم الصاعد أنسو فاتي الذي أحرز الهدف الرابع وساهم قبله في هدفين لعثمان ديمبلي وليفاندوفسكي.

وحقق فريق المدرب تشابي هرنانديز انتصاره الأول بالموسم بعد تعادل مع رايو فايكانو في الجولة الافتتاحية.

أول ثنائيات الأسطورة ليفاندوفسكي مع برشلونة 🔥#برشلونة_ريال_سوسيداد pic.twitter.com/XNQcdMC1U5 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 21, 2022

أتلتيكو مدريد يسقط أمام فياريال

فاز فريق فياريال على مضيفه أتلتيكو مدريد 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت فوز أتلتيك بلباو على فالنسيا بنفس النتيجة.

وسجل هدفي فياريال يريمي في الدقيقة 73 وجيرارد مورينو في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد لاعب أتلتيكو مدريد ناهويل مولينا، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع فياريال رصيده إلى 6 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على بلد الوليد 3-0، فيما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند ثلاث نقاط حصدها من الفوز على خيتافي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق أتلتيك بلباو على ضيفه فالنسيا 1-0.

ويدين بلباو بالفضل في هذا الفوز للاعبه أليكس بيرينجور الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43.

ورفع بلباو رصيده إلى أربع نقاط، حيث تعادل مع ريال مايوركا سلبياً في الجولة الأولى، فيما توقف رصيد فالنسيا عند ثلاث نقاط حصدها من الفوز على جيرونا 1-0 في الجولة الأولى.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: