تعرف على رد فعل شاكيرا على صور بيكيه مع صديقته الجديدة

أشارت تقارير صحفية إلى أن المطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا غاضبة للغاية من انتشار صور صديقها السابق جيرارد بيكيه مدافع برشلونة أثناء تبادل القبلات مع صديقته الجديدة كلارا تشيا مارتي التي يقال إنه التقى بها أثناء عملها في شركته ”كوزموس“.

ونشرت صحيفة ”تليسينكو“ الإسبانية هذه الصور بشكل حصري، حيث ظهر مدافع برشلونة مع صديقته التي تصغره بنحو 12 عاما وهما يقبلان بعضهما البعض أثناء حضورهما حفل المطرب الإسباني داني مارتن.

وبدا أن علاقتهما ببعضهما البعض قوية ويحبان بعضهما الاخر، وذلك بعد انفصال المدافع الدولي السابق عن صديقته السابقة شاكيرا.

بيكيه يظهر علنا مع صديقته الجديدة كلارا تشيا ويقبلها في حفل غنائي (صور) https://t.co/OxBQPkh3Hh pic.twitter.com/DhtmljTeym — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 20, 2022

وتم التقاط هذه الصور مساء الجمعة في بويجثيردا ، وقد حضن بيكيه صديقته الجديدة أمام الجميع، وقالت نوريا مارين أحد شهود العيان في هذا الصدد: ”علاقتهما تبدو قوية ، مما يعطي شعورًا بأنهما ليسا في البداية“.

وأضافت الصحيفة ذاتها، والتي كان من شأنها الوصول إلى أحد المقربين من عائلة المطربة العالمية، أن هذه الصور أغضبت شاكيرا بسبب ”رؤية والد أطفالها مع صديقته في الأماكن العامة“ نتيجة اتفاقهما على عدم الظهور علنا مع صديقة أو صديق أي منهما خلال السنة الأولى منذ الانفصال.

وفي الآونة الأخيرة ، أصبح بيكيه شخصية معتادة في الصحف الصفراء ، حيث وضعه انفصاله عن شاكيرا تحت مرمى نيران هذه النوعية من الصحف بعد انتشار أخبار انفصاله عن صديقته التي تكبره بنحو عشرة أعوام.

ومنذ ذلك الحين ، كانت المعلومات حول شاكيرا وخلافتهما حول رعاية طفليهما ساشا وميلانو ومستقبلهما، تحدث دون أن يكون من الممكن تحديد إلى أي مدى يتوافقان أو يختلفان.

لكن ما لم يعد بإمكان بيكيه إنكاره هو أنه منغمس في علاقة جديدة مع كلارا تشيا مارتي وتم تصويره معها في العلن.

وتبلغ كلارا تشيا 23 عامًا وهي طالبة علاقات عامة. لقد ارتبطت ببكيه منذ شهور وعرض عليها وظيفة. ويبدو أنها تشبه شاكيرا بعض الشيء ويصفها أصدقائها بأنه ”مجتهدة ، ذات شخصية وحصيفة للغاية“.

وظهرت كلارا تشيا مارتي لأول مرة مع بيكيه بعد تصويرها معاه دون أن يتم الكشف عن هويتها في حفلة في ستوكهولم بالسويد في يونيو/حزيران الماضي.