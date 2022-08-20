ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يكتسح سيلتا فيغو ويرتقي للصدارة

اكتسح ريال مدريد نظيره سيلتا فيغو، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم السبت، بالجولة الثانية للدوري الإسباني.

وتعد هذه المباراة هي الأولى لريال مدريد بعد رحيل لاعب وسطه البرازيلي كاسيميرو، حيث شارك بدلا منه الفرنسي إدواردو كامافينغا.

وتقدم كريم بنزيما لريال مدريد في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، ليتعادل سيلتا فيغو من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 23 عن طريق إياغو اسباس.

كريم بنزيما يهز شباك سيلتافيغو 🔥 pic.twitter.com/13xspxTdkh — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 20, 2022

وانتفض ريال مدريد بقوة، ليسجل لوكا مودريتش هدفا رائعا في الدقيقة 41.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن مودريتش سجل 18 من 33 هدفا لريال مدريد من خارج منطقة الجزاء، بنسبة (54.6%).

وأضافت: ”آخر هدفين سجلهما مودريتش في الليغا، كانا من تصويبات خارج منطقة الجزاء، وأفضل سجل له كان تسجيله 3 أهداف من خارج المنطقة في 2019“.

وفي الدقيقة 56 سجل فينيسيوس جونيور هدفا ثالثا رائعا للريال بعدما تلقى الكرة بشكل ولا أروع من مودريتش.

وفي الدقيقة 66 سجل فيديريكو فالفيردي الهدف الرابع لريال مدريد من تصويبة صاروخية.

ومع الدقيقة 85، أضاع هازارد الهدف الخامس لريال مدريد بعدما انبرى لركلة جزاء ولكن حارس سيلتا فيغو تصدى لها.

وفي الجولة الأولى، سقط سيلتا فيغو في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام إسبانيول، بينما فاز ريال مدريد على ألميريا 2-1.

بهذه النتيجة، ارتقى ريال مدريد لصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط، وتوقف رصيد سيلتا فيغو عند نقطة واحدة في المركز الـ14.