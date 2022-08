تشافي يكشف موقف كوندي قبل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

قال تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، اليوم السبت إن النادي الكتالوني لم يتمكن بعد من تسجيل المدافع الفرنسي الدولي جول كوندي كلاعب في صفوفه، بينما يعمل النادي على اتباع قواعد اللعب المالي النظيف المطبقة على مستوى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه في ملعب ريال سوسيداد، غدا الأحد: ”في الوقت الحالي نحن لا نعرف شيئا.. نحن في وضع انتظار“.

ولتسجيل كوندي يتعين على برشلونة عدم تجاوز سقف الرواتب المحدد على مستوى الدوري الإسباني وربما يمكنه القيام بذلك من خلال بيع لاعبين مثل بيير إيمريك أوباميانغ وممفيس ديباي.

وأضاف تشافي: ”نحن في الانتظار، كوندي قائد كبير ولاعب كبير، ونأمل في الاستفادة من ذلك قريبا.. غدا إذا تسنى له اللعب.

”تدرب بصورة جيدة جدا، وأرى أن روحه المعنوية عالية لكننا بحاجة لبيع لاعبين من أجل تسجيله“.

🗣 “I count on them but if we receive an offer we have to evaluate. Our priority is to register Jules Koundé.”

Barça manager Xavi Hernández on the futures of Pierre-Emerick Aubameyang and Memphis Depay. pic.twitter.com/tBuv4Pw4q0

— Football Daily (@footballdaily) August 20, 2022