تشافي يكشف موقف كوندي قبل مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد

قال تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، اليوم السبت إن النادي الكتالوني لم يتمكن بعد من تسجيل المدافع الفرنسي الدولي جول كوندي كلاعب في صفوفه، بينما يعمل النادي على اتباع قواعد اللعب المالي النظيف المطبقة على مستوى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه في ملعب ريال سوسيداد، غدا الأحد: ”في الوقت الحالي نحن لا نعرف شيئا.. نحن في وضع انتظار“.

ولتسجيل كوندي يتعين على برشلونة عدم تجاوز سقف الرواتب المحدد على مستوى الدوري الإسباني وربما يمكنه القيام بذلك من خلال بيع لاعبين مثل بيير إيمريك أوباميانغ وممفيس ديباي.

وأضاف تشافي: ”نحن في الانتظار، كوندي قائد كبير ولاعب كبير، ونأمل في الاستفادة من ذلك قريبا.. غدا إذا تسنى له اللعب.

”تدرب بصورة جيدة جدا، وأرى أن روحه المعنوية عالية لكننا بحاجة لبيع لاعبين من أجل تسجيله“.

🗣 “I count on them but if we receive an offer we have to evaluate. Our priority is to register Jules Koundé.” Barça manager Xavi Hernández on the futures of Pierre-Emerick Aubameyang and Memphis Depay. pic.twitter.com/tBuv4Pw4q0 — Football Daily (@footballdaily) August 20, 2022

وغاب كوندي عن مباراة برشلونة الأولى في الموسم الجديد للدوري المحلي أمام رايو فايكانو بعد أن منعت رابطة الدوري النادي من تسجيله.

وقال تشافي: ”باب الانتقالات يغلق في 31 أغسطس ونحن لا نعرف ما الذي سيحدث“.

”أوباميانغ وممفيس هنا حتى الآن، لذا سنستعين بهما غدا، لكن الأولوية تبقى لتسجيل كوندي“.

واتخذ برشلونة عدة خطوات منها بيع بعض أصوله وحقوقه من أجل زيادة إيراداته بهدف تعويض خسائره وتخفيف ديونه والالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

كما وقع النادي عقدا لرعاية قميصه وملعبه مع سبوتيفاي.

وعن الاستعداد لمباراة ريال سوسيداد، أوضح: ”منافس قوي، لديهم الكثير من اللاعبين الموهبين في خط الوسط، وأيضًا مهاجمون يتميزون بالسرعة، أقوياء بدنيًا، اختبار مهم بالنسبة لنا، نريد تحقيق الثلاث نقاط“.

وبشأن بديل بوسكيتس بعد طرده أمام رايو فاليكانو: ”غدًا سنرى، هناك لاعبون يجيدون هذا المركز مثل فرانك كيسيه، فرينكي دي يونغ وميراليم بيانيتش، لدينا فريق كبير ومتنوع سنقرر غدًا، لكن لدي خطة واضحة بالتأكيد“.