رغم الصعوبات.. برشلونة يستهدف التعاقد مع أشرف حكيمي

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة يستهدف التعاقد مع المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الحالي وريال مدريد وبروسيا دورتموند السابق.

وقال جوسيب بيدرول في برنامجه التلفزيوني إن اللاعب الذي يفكر نادي برشلونة بجلبه لتعزيز الجناح الأيمن سيكون حكيمي.

وفي تطور مفاجئ، كما أوردت قناة El Chiringuito TV، يفكر برشلونة في اتخاذ خطوة مفاجئة للتعاقد مع مدافع باريس سان جيرمان لتعزيز مركز الظهير الأيمن، حيث يفكر النادي الكتالوني في التعاقد معه على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وانضم حكيمي، مدافع ريال مدريد السابق، إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2021 بعد فترات قضاها في بروسيا دورتموند (معار) وإنتر ميلان.

ويشارك الدولي المغربي البالغ من العمر 23 عامًا بشكل دائم في تشكيلة باريس سان جيرمان منذ وصوله إلى بارك دي برينس وخاض 44 مباراة وسجل خمسة أهداف وصنع ست تمريرات حاسمة.

وبدأ حكيمي كافة مباريات النادي الباريسي في كافة المسابقات الموسم الجديد وسجل هدفًا أيضًا. وذلك نظرا لأنه يؤدي دور الظهير الأيمن الحديث والمعروف بإسهاماته الهجومية.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع ظهير أيمن جديد بعد إطلاق سراح داني ألفيس عند انتهاء عقده وعدم اعتماد المدير الفني تشافي هرنانديز على الأمريكي سيرجينو ديست.

وكان هناك تحرك نحو الإسباني سيزار أزبيليكويتا لكن قائد تشيلسي قرر توقيع عقد جديد مع النادي اللندني مما أجبر برشلونة على النظر في خيارات أخرى.

وتم اعتبار خوان فويث لاعب فياريال وتوماس مونييه لاعب بروسيا دورتموند كبديلين، في حين أن انتقال مدافع لا ماسيا السابق هيكتور بيليرين من آرسنال أمر مطروح أيضًا.

الآن، ظهر حكيمي أيضًا على رادار النادي الكتالوني، على الرغم من أن الخطوة تبدو غير مرجحة للغاية نظرا لأنه لاعب سابق في ريال مدريد كما أن التفاوض مع باريس سان جيرمان لن يكون سهلاً أيضًا.

علاوة على ذلك، فهو صديق مقرب لكيليان مبابي، الذي قرر البقاء في باريس سان جيرمان مما قد يقنع حكيمي بالاستمرار أيضًا، وفوق كل ذلك لن يأتي الدولي المغربي إلى كامب نو بثمن بخس.

وسجل برشلونة أربع لاعبين جديدين قبل انطلاق الليغا ويتبقى الفرنسي غول كوندي، حيث سجل المهاجمين روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا ولاعب الوسط فرانك كيسي والمدافع أندرياس كريستنسن وقد شاركوا جميعا أمام رايو فايكانو في افتتاح الليغا يوم السبت الماضي.