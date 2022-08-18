ليفاندوفسكي يتعرض للسرقة خلال التوقيع لمشجعي برشلونة

أفادت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية بتعرض المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة للسرقة خلال تواجده في مقر تدريبات البلوغرانا، اليوم الخميس.

ووفقا للصحيفة فإن ليفاندوفسكي شعر برعب كبير عقب وصوله للنادي، بعدما تعرض للسرقة من 3 أشخاص، على بوابة المدينة الرياضية في برشلونة.

وأضافت أنه في الوقت الذي كان ليفاندوفسكي يوقع للجماهير المنتظرة أمام مقر التدريبات، استغل ثلاثة أشخاص الفرصة وفتحوا باب سيارته، وسرقوا ساعة بقيمة 75 ألف يورو من يد اللاعب.

وأكدت أن دورية شرطة نجحت في إعادة الساعة لاحقا لليفاندوفسكي، وأشارت الصحيفة إلى أن دورية الشرطة مكثت أمام المدينة الرياضية حتى الساعة السادسة مساء.

وانضم ليفاندوفسكي، الذي سيتم 34 عاما خلال أيام، لبرشلونة قادما من بايرن ميونخ هذا الصيف مقابل 45 مليون يورو بعقد لـ4 مواسم.

وشارك ليفاندوفسكي 90 دقيقة في مباراة برشلونة مع رايو فاليكانو يوم السبت الماضي في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكنه لم يسجل وتعادل برشلونة سلبيا.

ومن المقرر أن يسافر ليفاندوفسكي مع برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد في الجولة الثانية من الليغا يوم الأحد على ملعب أنويتا.

يشار إلى أن ليفاندوفسكي لعب 8 مواسم مع بايرن ميونخ سجل فيها 344 هدفا وصنع 72 في 375 مباراة في مختلف المسابقات بحسب موقع ”transfermarkt“.

وسبق أن سجل المهاجم البولندي 103 أهداف وصنع 42 في 187 مباراة مع بروسيا دورتموند.