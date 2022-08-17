ليفاندوفسكي: برشلونة سيعود إلى منصات التتويج

أبدى المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثقته بأن برشلونة، الذي انتقل إلى صفوفه هذا الصيف قادمًا من بايرن ميونخ، سيعود قريبًا للفوز بالألقاب مرة أخرى.

وقال ليفاندوفسكي خلال مقابلة مع (لا ليغا وورلد): ”أعتقد أنه قد مضى وقت طويل على برشلونة دون الفوز بالألقاب، إنه الوقت المثالي للفوز ببعض البطولات، ومتأكد من أنه سيفعل ذلك“.

ويواجه الدولي البولندي، الذي سيبلغ من العمر 34 عامًا، الأحد المقبل، هذه المرحلة الجديدة من مسيرته في برشلونة باعتبارها ”تحديًا كبيرًا“ بعد أن قضى معظم سنوات احترافه في الدوري الألماني.

وقال: ”لم أرغب بخوض مسيرتي بأكملها في نفس الدوري، وسارت الأمور على ما يرام في الدوري الألماني، وكنت سعيدًا جدًا هناك، لكنني كنت أعلم أن اللحظة قد حانت لكي أذهب إلى الليغا وأتخذ خطوة أخرى إلى الأمام في مسيرتي“.

لذلك، اعتبر أنه ”كان الوقت المثالي“ لارتداء قميص فريق يرغب في القيام بالأمور بشكل جيد هذا الموسم“.

واختتم بقوله: ”نأمل أن تكون الجماهير في نهاية الموسم سعيدة للغاية“.