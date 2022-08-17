ماركا: كاسيميرو يفكر في خيار الرحيل إلى مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة ”ماركا“ آخر تطورات موقف البرازيلي كاسيميرو، نجم ريال مدريد، من العرض الذي تلقاه مؤخرا من مانشستر يونايتد للانضمام للفريق الإنجليزي في الميركاتو الحالي.

وخرجت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية، تتحدث عن رغبة مانشستر يونايتد في ضم البرازيلي لتدعيم صفوف الفريق الأول بطلب من المدرب، إريك تين هاغ، مع وجود أزمة في مركز الوسط الدفاعي لانخفاض مستوى فريد وسكوت ميتكوميناي.

وقالت الصحيفة، يوم الأربعاء: ”كاسيميرو يفكر في عرض مانشستر يونايتد، النجم البرازيلي يفكر في الرحيل إلى أولد ترافورد“.

وأضاف التقرير: ”كاسيميرو مخلص جدًا لريال مدريد ومهم للفريق ​​من حيث الأداء، كما أن أنشيلوتي، مدرب الفريق، يحبه، والإدارة أيضا، وغرفة الملابس تقدره، لكن سوق الانتقالات هو مجرد جزء آخر من كرة القدم، وقد جاء عرض مانشستر يونايتد في وقت مثالي للاعب الذي يريد دراسته على الأقل“.

وتابعت الصحيفة: كاسيميرو لم يغلق الباب أمام الرحيل، اللاعب يدرس وضع مانشستر يونايتد، ويحلل بالتفصيل ما إذا كان النادي الإنجليزي سيتمكن من استعادة رونقه، هو يقدر غيابهم عن دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وهو يُحلل الأمر وقريبًا ستُحسم الأمور“.

👉 Casemiro NO ha cerrado la puerta a una posible salida 🚪 🔍 Estudia y analiza todo lo que sucede alrededor del Manchester United https://t.co/WcxMaqtbVg — MARCA (@marca) August 17, 2022

وأشار التقرير: ”مرت ساعات ولم يخرج أحد من بيئة كاسيميرو، أو إدارة ريال مدريد ليكذب لنا أخبار إمكانية رحيل كاسيميرو إلى يونايتد، عكس ما كان يحدث في الماضي عندما خرجت أخبار إمكانية رحيل كاسيميرو إلى باريس سان جيرمان، وهذا ربما يدل على أن مسؤولي ريال مدريد ينظرون إلى عرض مانشستر يونايتد بطريقة إيجابية“.

وأوضح: ”تلقى كاسيميرو مكالمات من العديد من الفرق في الأشهر الأخيرة، ولكن جميعها كانت أقل إثارة بالنسبة له من مانشستر يونايتد“.

وأوضحت تقارير أخرى، أن مانشستر يونايتد يعتزم تقديم عرض لصالح ريال مدريد لضم كاسيميرو مقابل 60 مليون يورو.

ويعد كاسيميرو أحد قادة ريال مدريد ومن أهم اللاعبين في صفوف المدرب، كارلو أنشيلوتي، بالإضافة إلى أن عقده الحالي مستمر حتى يونيو 2025.