ماركا: مارسيلو يقترب من إعلان اعتزاله كرة القدم

كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن البرازيلي مارسيلو، نجم ريال مدريد السابق، يتجه لإعلان اعتزاله عالم كرة القدم.

وأشارت الصحيفة ”أبواب مدريد ستكون مفتوحة دائما أمام مارسيلو، العودة في نهاية المطاف إلى مدريد كسفير أو ممثل للنادي هي أيضا في خطط اللاعب المستقبلية“.

ورحل مارسيلو عن ريال مدريد بشكل رسمي بعد مشوار استمر 16 عامًا مليئة بالإنجازات والأرقام القياسية، عقب نهاية موسم 2021-2022، ولم ينضم إلى أي فريق حتى الآن، إذ أشارت تقارير إلى اقترابه من الانضمام لفريق بوتافوغو البرازيلي، على الرغم من تأكيد مارسيلو في أكثر من مناسبة بأنه لا يريد العودة إلى بلاده في الوقت الحالي.

وودع مارسيلو نادي ريال مدريد الإسباني، في حفل تكريم كبير داخل المدينة الرياضية بحضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي، وذلك بعد 16 عامًا قضاها اللاعب في صفوف الفريق.

MLS ve Katar'dan gelen tekliflere sıcak bakmayan Marcelo, emekli olmaya daha yakın. (Marca) pic.twitter.com/usRFSRmgwr — De Marke Sports (@demarkesports) August 17, 2022

ويعتبر البرازيلي مارسيلو، 34 عاما، الأكثر فوزا بالألقاب حيث توج البرازيلي معه بـ 25 لقبا خلال 15 عاما دافع فيها عن ألوان النادي الأبيض.

وترك مارسيلو الفريق الملكي بعدما أصبح أكثر اللاعبين في التاريخ حصدا للألقاب مع الفريق، واجتاز اللاعب رصيد الأسطورة باكو خينتو مع الريال، عندما توج بلقب الدوري الإسباني في الموسم المنقضي ليكون اللقب الـ24 له مع الفريق، قبل أن يعزز هذا الرصيد بلقب دوري أبطال أوروبا ليرفع رصيده إلى 25 لقبا مع الريال.

وكان موقع ”فوت ميركاتو“ الفرنسي، قال إن اللاعب البرازيلي كان لديه عرض من ليون قبل أن يسحبه النادي، بسبب راتب مارسيلو المرتفع، وأشارت التقارير إلى أن دفع 9 ملايين للاعب يبلغ من العمر 34 عامًا ولعب 17 مباراة فقط الموسم الماضي، لن يكون قرارًا سليمًا.