ماركا: مانشستر يونايتد يدرس ضم كاسيميرو بعد تعقد مفاوضات دي يونغ

كشف خوزيه فيليكس دياز، الصحفي بجريدة ”ماركا“، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي وجه اهتمامه للتعاقد مع البرازيلي كاسيميرو، نجم ريال مدريد، بعد تعقد المفاوضات مع فرينكي دي يونغ، لاعب برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي يونايتد يفكرون في التعاقد مع كاسيميرو كتعزيز محتمل للفريق في الدوري الإنجليزي، ولكن حتى الآن لم يتلق ريال مدريد أي عرض.

💥 El United apunta a Casemiro https://t.co/EG44j8yC7J ✍ Te lo cuenta @jfelixdiaz — MARCA (@marca) August 16, 2022

وكانت صحيفة ”تليغراف“ البريطانية، قالت إن العرض الذي قدمه مانشستر يونايتد بخصوص فرينكي دي يونغ، انتهت صلاحيته.

يذكر أن تشيلسي من أبرز المهتمين بالتوقيع مع النجم الهولندي، علمًا أن اللاعب لا يزال يرفض الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني.

ويحتل يونايتد المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة الفريق في أول مباراتين، بما في ذلك الإذلال 4-0 يوم السبت أمام برينتفورد.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ الإنجليزية، أن مجموعة من اللاعبين الكبار بما في ذلك كريستيانو رونالدو والقائد هاري ماغواير وماركوس راشفورد ولوك شاو وبرونو فرنانديز، أخبروا إدارة النادي أنهم بحاجة إلى مساعدة في شكل صفقات جديدة قبل إغلاق النافذة في 1 سبتمبر.

ويشعر لاعبو يونايتد، رغم أنهم يتحملون اللوم بأنفسهم بسبب أدائهم السيئ على أرض الملعب، أن النادي أظهر نقصًا في الطموح، من خلال الفشل في معالجة الثغرات الصارخة داخل الفريق الحالي.

وخسر مانشستر يونايتد هذا الصيف خمسة من لاعبي الفريق الأول – بول بوغبا ونيمانيا ماتيتش وخوان ماتا وجيسي لينغارد وإدينسون كافاني – لكنهم تعاقدوا حتى الآن مع 3 لاعبين فقط استجابة لتلك المغادرة.

سعى يونايتد طوال الميركاتو الصيفي لضم لاعب خط وسط برشلونة فرينكي دي يونغ، ولكن يبدو أن تلك الصفقة بعيدة المنال، في حين كان هناك استياء عام من قرارهم بالمضي قدمًا في إطار اهتمامهم بضم لاعب يوفنتوس أدريان رابيو.

ويشعر اللاعبون الكبار في يونايتد بأن عدم اتخاذ أي إجراء حاسم من قبل النادي في سوق الانتقالات هذا الصيف، لم يترك لهم سوى أمل ضئيل في التنافس على المراكز الأربعة الأولى، مع موسم آخر من الأداء المتوسط ​​وقلة الإنجاز.