مباراة ريال مدريد وألميريا.. تركي آل الشيخ يُصعب زيارة بيريز إلى ملعب "باور هورس"

شهد ملعب ”باور هورس“ الظهور الأول للمستشار تركي آل الشيخ رئيس نادي ألميريا في الليغا، وذلك عندما استضافة حامل اللقب وبطل أوروبا ريال مدريد في أولى مباريات الفريق الصاعد لليغا على أرضه.

وقالت صحيفة ”ماركا“ إن تذاكر الملعب الذي يسع إلى 15283 ألف متفرجا قد تم بيعها بالكامل خلال الظهور الأول لمستشار الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة الترفيه في الليغا، حيث رحب بفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي في المقصورة الرئيسية للملعب ودار بينهما حوارا جادا خلال اللقاء.

زأكمل ريال ثنائية الموسم الماضي بتعزيز رقمه القياسي بحصد اللقب 35 في الدوري المحلي قبل أن يتوج باللقب 14 بدوري الأبطال معززا رقمه القياسي أيضا.

ويرجع ظهور تركي آل الشيخ في الكرة الإسبانية إلى ثلاث سنوات مضت وتحديدا في أغسطس/آب 2019، وذلك بعد بيع بيراميدز المصري الذي كان يملكه في الماضي ليشتري ألميريا الذي صعد لليغا خلال هذه الفترة القصيرة.

#ريال_مدريد يحول تأخره أمام #الميريا إلى فوز (2-1) في الجولة الأولى من الدوري الإسباني #ريال_مدريد_الميريا pic.twitter.com/NZaHLLArLs — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 14, 2022

وتمثل الرياضة أولوية في حياة المستشار تركي المولود في 4 أغسطس/آب 1981 بالرياض، حيث كان يشغل منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وكان ينتمي للجنة الأولمبية السعودية والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي واتحاد الرياضات الإسلامية.

وتخرج مستشار الديوان الملكي بدرجة وزير عام 2001 في تخصص العلوم الأمنية من كلية الملك فهد، وعمل في وزارة الداخلية حتى وصل إلى رتبة نقيب.

وفي يناير/كانون الثاني 2015 تم تعيينه مستشارًا للديوان الملكي. في حزيران / يونيو 2017 ، تمت ترقيته بمرسوم ملكي إلى رتبة وزير.

وساهم آل الشيخ في تطوير الرياضة في المملكة ، حيث وقع سلسلة اتفاقيات لتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى في بلاده. وليس فقط كرة القدم. كان جزءًا من الاتفاقية الموقعة لاستضافة العديد من أحداث رياضة المصارعة الحرة للمحترفين WWE على الأراضي السعودية لمدة 10 سنوات.

ويعد المالك الحالي لنادي ألميريا أحد الرؤساء المهمين لمشروع رؤية السعودية 2030 التي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وحول ريال مدريد تأخره بهدف مبكر بعد ست دقائق من البداية إلى انتصار ثمين بفضل ثنائية لوكاس فاسكيز في الدقيقة 61 والنمساوي ديفيد ألابا قبل النهاية بربع ساعة ليبدأ حملة الدفاع عن لقبها بانتصار مهم خارج ملعبه.