ريال مدريد يقلب تأخره أمام ألميريا ويخطف أول 3 نقاط بالموسم الجديد للدوري الإسباني

قلب ريال مدريد تأخره أمام ألميريا بهدف إلى فوز 2 – 1، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الأولى بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل البديل ديفيد ألابا هدفا من ركلة حرة من أول لمسة بعد نزوله ليقود ريال مدريد حامل اللقب لتحويل تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه ألميريا الصاعد لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

تقدم ألميريا، الصاعد من الدرجة الثانية، في الدقيقة السادسة عن طريق لارجي رامزاني، وأنهى الشوط الأول متقدما على الريال حامل لقب الموسم الماضي ببطولة الدوري ودوري أبطال أوروبا، والفائز قبل أيام قليلة بلقب كأس السوبر الأوروبي.

وعانى فريق المدرب كارلو أنشيلوتي حتى نجح لوكاس فاسكيز في إدراك التعادل بعد مرور ساعة قبل أن يحسم النمساوي ألابا الفوز من ركلة حرة متقنة قبل ربع ساعة من النهاية ليحصد ريال أول ثلاث نقاط بالموسم الجديد.