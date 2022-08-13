برشلونة يفتتح مشواره في الدوري الإسباني بالتعادل السلبي أمام رايو فاليكانو

استهل فريق برشلونة مشواره في الدوري الإسباني بالتعادل السلبي أمام ضيفه رايو فاليكانو، في اللقاء الذي جمع الفريقين، يوم السبت، على ملعب كامب ناو، في أولى جولات الليغا.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في تسجيل كل عناصره الجديدة، فيما عدا الفرنسي جويل كوندي، استعدادًا لمواجهة رايو فاليكانو، ضمن افتتاحية الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

وحصل البارسا على دعم كبير، حيث نجح في التعاقد مع عدد من نجوم الصف الأول حول العالم، أبرزهم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، الإيفواري فرانك كيسي، البرازيلي رافينيا، الدنماركي أندرياس كريستينسن والفرنسي جول كوندي.

واستحوذ برشلونة على الكرة بنسبة تبلغ حوالي 70% وامتلك 18 محاولة على المرمى مقابل محاولتين فقط للفريق الزائر.

وتمكن برشلونة من السيطرة على أحداث الشوط الأول، وتمكن ليفاندوفسكي، من إحراز الهدف الأول له في الدقيقة 13، ولكنه ألغي بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، أجرى تشافي هيرنانديز عدة تبديلات، أبرزها دي يونغ وأنسو فاتي، وكيسيه، وبالفعل برشلونة أحرز هدفا عن طريق كيسي في الدقيقة 88، ولكن ألغي أيضًا بداعي التسلل.

وغادر بوسكيتس المباراة بالبطاقة الحمراء، بعد تدخله القوي على النجم الكولومبي رادميل فالكاو، في الدقيقة 93.

بهذا التعادل السلبي، لم يستطع برشلونة التسجيل في آخر 3 جولات بالدوري الإسباني.

ويعد هذا التعادل الأول لبرشلونة في أولى مباريات الدوري الإسباني منذ 15 عامًا.

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده لنقطة في المركز الخامس، وخلفه في المركز السادس رايو فاليكانو بنقطة أيضا.

وفي مباراتين أخريين اليوم بالمرحلة الأولى، تغلب فياريال على بلد الوليد وتعادل سيلتا فيغو مع إسبانيول 2 – 2.