مانشستر يونايتد يتحرك مجددًا لضم دي يونغ.. واللاعب يبلغ زملاءه بقرب رحيله

كشفت صحيفة ”تليغراف“ الهولندية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي، يخوض جولة جديدة للتعاقد مع فرينكي دي يونغ، لاعب وسط فريق برشلونة، في سوق الانتقالات الصيفية.

وكان مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات مع برشلونة من أجل التعاقد مع دي يونغ، وتوصل إلى اتفاق بالفعل مع النادي الكتالوني، إلا أن اللاعب الهولندي رفض الانتقال إلى أولد ترافورد، لعدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

ولكن ”تليغراف“ قالت إن مسؤولي مانشستر يونايتد سيخوضون مفاوضات جديدة، خلال الأسبوع المقبل، للتوقيع مع دي يونغ.

ويأتي إصرار مانشستر يونايتد على التعاقد مع دي يونغ، بطلب من مدربه إريك تين هاغ، حيث طلب من إدارة النادي رفع العرض للاعب والقيام بكل شيء من أجل إقناعه بالانتقال إلى الفريق الإنجليزي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، أن دي يونغ أبلغ زملاءه في غرفة الملابس أنه قد ينتهي به الأمر إلى الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

Frenkie de Jong ‘has told Barcelona dressing room that he could join Man Utd’ and is ‘very angry’ with Spanish club https://t.co/Eu3gXHFGO5

