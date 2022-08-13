مانشستر يونايتد يتحرك مجددًا لضم دي يونغ.. واللاعب يبلغ زملاءه بقرب رحيله

كشفت صحيفة ”تليغراف“ الهولندية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي، يخوض جولة جديدة للتعاقد مع فرينكي دي يونغ، لاعب وسط فريق برشلونة، في سوق الانتقالات الصيفية.

وكان مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات مع برشلونة من أجل التعاقد مع دي يونغ، وتوصل إلى اتفاق بالفعل مع النادي الكتالوني، إلا أن اللاعب الهولندي رفض الانتقال إلى أولد ترافورد، لعدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

ولكن ”تليغراف“ قالت إن مسؤولي مانشستر يونايتد سيخوضون مفاوضات جديدة، خلال الأسبوع المقبل، للتوقيع مع دي يونغ.

ويأتي إصرار مانشستر يونايتد على التعاقد مع دي يونغ، بطلب من مدربه إريك تين هاغ، حيث طلب من إدارة النادي رفع العرض للاعب والقيام بكل شيء من أجل إقناعه بالانتقال إلى الفريق الإنجليزي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، أن دي يونغ أبلغ زملاءه في غرفة الملابس أنه قد ينتهي به الأمر إلى الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

Frenkie de Jong ‘has told Barcelona dressing room that he could join Man Utd’ and is ‘very angry’ with Spanish club https://t.co/Eu3gXHFGO5 — The Sun – Man Utd (@SunManUtd) August 13, 2022

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن دي يونغ بات أكثر انفتاحًا لقبول الرحيل إلى أولد ترافورد، رغم أن اللاعب يتوقع أن تتم الصفقة في نهاية شهر أغسطس الجاري.

وأوضحت أن ”اللاعب الهولندي غاضب جدًا من برشلونة، لأنه يرى أن النادي يضغط عليه للمغادرة، ولهذا السبب فإن دي يونج لن يقدم أي تسهيلات للبارسا عند رحيله“.

وزعمت العديد من التقارير أن برشلونة مدين لدي يونغ بما يقرب من 17 مليون يورو (رواتب مؤجلة).

وكان برشلونة قد سجل 4 من لاعبيه الجدد قبل مباراته الافتتاحية للموسم على أرضه أمام رايو فاليكانو، اليوم السبت.

وأصبح المهاجمون: روبرت ليفاندوفسكي، ورافينيا، ولاعب الوسط فرانك كيسي، والمدافع أندرياس كريستنسن، متاحين الآن لمواجهة رايو فايكانو رغم أن جول كوندي لا يزال بحاجة إلى تصريح.

وكان على برشلونة أن يفي بسقف رواتب رابطة الدوري لتسجيل التعاقدات الجديدة، لكن العديد من ”الروافع الاقتصادية“ بما في ذلك صفقات استثمار جديدة أطلقت التمويل بعد تفعيل الرافعة النهائية.

وسيتعين على برشلونة التحرر مما يسمى بكتلة الرواتب لتسجيل المدافع الفرنسي كوندي البالغ من العمر 23 عامًا.