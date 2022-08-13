مشكلة جديد تواجه برشلونة.. توقف مفاوضات تخفيض راتب جيرارد بيكيه

تمكن برشلونة من تسجيل الصفقات الجديدة باستثناء المدافع الفرنسي جوليس كوندي، الذي سيغيب عن مواجهة رايو فاليكانو، اليوم السبت، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني؛ وذلك بعد تفعيل الرافعة الاقتصادية الرابعة، عبر بيع 24،5% من شركة الإنتاج السمعي البصري التابعة للفريق لشركة ”أوريفيوس ميديا“ مقابل 100 مليون يورو.

وأصبح برشلونة مطالب بتقليص سقف الرواتب لتسجيل كوندي والتعاقد مع لاعبين جدد لكنه حسب ”Relevo“ يواجه مشكلة جديدة مع المدافع والقائد الثاني جيرارد بيكيه.

قيد 6 من الجدد.. لاعب واحد لن يستطيع برشلونة تسجيله قبل مباراته الأولى في الدوري الإسباني https://t.co/u2fDcp113u pic.twitter.com/brl3q6SyC8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2022

وبحسب الموقع الإسباني فإن المفاوضات بين إدارة برشلونة والمدافع بشأن تخفيض راتبه توقفت في الوقت الحالي ولا يوجد موعد لاستئنافها في المستقبل القريب.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن القائد الأول سيرجيو بوسكيتش يرفض تخفيض راتبه وكان الأمل معقودا على جيرارد بيكيه لتخفيض راتبه ومساعدة الفريق على تخفيض سقف الرواتب وتسجيل باقي الصفقات.

ويحتاج برشلونة حاليا لتخفيض سقف الرواتب لتسجيل أي صفقة جديدة ومع تفعيل الروافع الاقتصادية أصبح وضعه في التعاقدات جيدا حيث بإمكانه التعاقد مع لاعبين جدد مقابل بيع لاعبين.

وبالإضافة لمشكلة جيرارد بيكيه يستعد برشلونة لمغادرة المغربي عبدالصمد الزلزولي نحو فالنسيا، فيما يقترب الهولندي ممفيس ديباي من الرحيل نحو يوفنتوس، بينما لا زال مصير الدنماركي مارتن برايثوايث معلقا بين إلغاء عقده أو رحيله مجانا.

رسميًا.. برشلونة يعلن تفعيل الرافعة الرابعة https://t.co/yQXXthFJ1w pic.twitter.com/lgiMvXCIDi — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2022

وفي الوقت ذاته يحاول تشيلسي ضم الغابوني بيير أوباميانغ ويطالب برشلونة بمبلغ 25 مليون يورو على الأقل لإتمام الصفقة، ويرغب تشيلسي في استغلال رغبة برشلونة في ضم المدافع الإسباني ماركوس ألونسو لإكمال الصفقة.

ويبقى الهولندي فرينكي دي يونغ مفتاح الصفقة الأهم لبرشلونة حيث يحاول النادي الكتالوني ضم البرتغالي برناردو سيلفا من مانشستر سيتي ويحتاج لبيع لاعب الوسط الهولندي الذي يرفض الرحيل نحو مانشستر يونايتد ويفضل تشيلسي في حال فشله في البقاء في الكامب نو.

ومن المقرر أن يستضيف برشلونة منافسه رايو فاليكانو اليوم السبت على ملعب كامب نو، في أول مباراة رسمية للنادي الكتالوني الموسم الحالي.

وكان رايو فاليكانو قد تغلب على برشلونة 1/0 ذهابا وبذات النتيجة إيابا الموسم الماضي.

وتقام مباراة برشلونة ورايو فاليكانو الساعة 22:00 بتو قيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت عصام الشوالي.