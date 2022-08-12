خطأ طريف في سحب القرعة قد يبطل الدوري الإسباني للسيدات (فيديو)

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن قرعة دوري الدرجة الأولى للسيدات التي سُحبت يوم الجمعة يمكن إبطالها وذلك بسبب حدوث ارتباك عند ربط الكرات بالأرقام.

وقالت صحيفة AS الإسبانية إنه بعد انتظار طويل، تم إجراء قرعة دوري الدرجة الأولى للسيدات أخيرًا، حيث أثبت أول دوري احترافي في تاريخ كرة القدم النسائية الإسبانية أنه حافل بالأحداث.

وبعد تعليق القرعة بسبب حدوث ارتباك في الأرقام وتحديدا الرقمين 6 و9 في إعلان أطرافها في القرعة، قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم عدم إجراء القرعة من جديد لكنه سيتم تغيير المواعيد واختيار مواعيد تحتوي على الرقم الصحيح.

وكانت هناك خمسة أوانٍ يجب أن تُسحب منها خمس كرات بخمس أرقام تشكل عددًا مكونًا من خمسة أرقام سيكون الموعد المختار من بين مئات الآلاف من الخيارات الموجودة.

وكان الرقم النهائي 46495. ومع ذلك، شهدت القرعة رقمين مقلوبين حملت أنجيليرا أغيليرا الأول وهو 6 وحملت أولاتز ريفيرا الثاني وهو 9 كان من المفترض أن يكون 9 و 6 على التوالي. إذ إنه من الواضح أن بطاقة القرعة كانت مقلوبة مع شعار الاتحاد الإسباني لكرة القدم والمنافسة أدناه بدلاً من أعلاه.

لذلك، فإن الرقم الذي كان يجب أن يحدد مواعيد المباريات هو 49465، ولهذا السبب نفسه يمكن إبطال القرعة وبالتالي تكرارها حتى لا يتأثر الموسم.

وكان الرقم النهائي هو 46495 بينما كان ينبغي أن يكون 49465 لكن في كل الأحوال هذه الإجراءات لن تعكر صفو البطولة ولن يتم إعادة سحب القرعة.

🟢 EN DIRECTO | Sorteo del calendario de Primera División de Fútbol Femenino (@FutFemRFEF) para la temporada 2022/2023. 📍 Ciudad del Fútbol de las Rozas.#SorteoPrimeraIberdrola | #EllasSonFútbol https://t.co/ef1th04ngv — RFEF (@rfef) August 12, 2022

وألقى اتحاد الكرة الإسباني، باللوم على الشكل الجديد لدوري المحترفات الذي جرى الإعلان عنه حديثا، في تأجيل قرعة البطولة لمدة أسبوعين لتجرى يوم الجمعة في مقر الاتحاد.

وأراد الاتحاد ورابطة الدوري الإسباني للسيدات، تنظيم القرعة التي ستحدد شكل البطولة، وفي النهاية تم الاتفاق على إقامة القرعة بمشاركة الرابطة.

وينطلق دوري السيدات الإسباني في سبتمبر/ أيلول المقبل بمشاركة 16 فريقا