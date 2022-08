رسميًا.. برشلونة يعلن تفعيل الرافعة الرابعة

قال نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة أنه باع حصة تبلغ 24.5% من شركة الإنتاج السمعي والبصري التابعة له إلى شركة ”أورفيوس ميديا“ مقابل 100 مليون يورو (102.93 مليون دولار).

وتأتي عملية البيع في الوقت الذي يسعى فيه النادي الكتالوني لتوفير أموال لتسجيل لاعبين جدد.

FC Barcelona announces the sale of 24.5% of Barça Studios to the company Orpheus Media for an amount of 100 million euros. This sale will serve to accelerate the growth of the Club's digital, NFT, and Web3 strategy.

More information 👉 https://t.co/Q7v9c8WFy7

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 12, 2022