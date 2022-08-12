تعاقدات برشلونة الجديدة تواجه خطرًا جدّيًا بعدم اللعب ضد رايو فاليكانو

لا يزال برشلونة لم يفعل رافعة مالية أخيرة بجانب محاولات بيع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ من أجل الحصول على الضوء الأخضر لمشاركة صفقاته الجديدة في أولى مبارياته بالليغا أمام رايو فاليكانو، يوم السبت.

وأشارت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إلى أن النادي الكتالوني لم يرسل الوثائق التي يتعين على رابطة الليغا دراستها عند وصولها وقد لا تصل الإجابة في الوقت المناسب.

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد: عودة برشلونة لقوته في صالح الكرة العالمية https://t.co/OARf5qecUs pic.twitter.com/lZoZGYRzM9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 11, 2022

وبدا احتمال أن يتمكن برشلونة من تسجيل صفقاته الجديدة قبل الجولة الأولى من الليغا والتي سيخوضها ضد رايو فاليكانو يوم السبت في الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت المحلي، معقدة بشكل خطير.

ويتبقى أقل من 48 ساعة على المباراة ولم يقم برشلونة بعد بتفعيل الرافعة المالية الرابعة أو إرسال أي وثائق، لذلك قد لا تصل استجابة الليغا، التي يتعين عليها دراسة كل شيء بالتفصيل، في الوقت المحدد.

لكن يملك برشلونة إمكانية تفعيل الرافعة المالية الأخيرة، اليوم الجمعة، لكنه يلعب بالنار بالفعل، حيث يمكنه بالفعل تسجيل بعض التعاقدات على الرغم من عدم تسجيلها جميعًا.

وفي هذه الحالة يجب أن يقرر النادي. إذا كان يريد تسجيل جميع لاعبيه الجدد، فبالإضافة إلى الرافعة الرابعة، سيتعين عليه تخفيض أجور بعض لاعبيه مثل سيرجي بوسكيتس وجيرارد بيكيه بالإضافة إلى بيع الهولندي ممفيس ديباي على سبيل المثال.

لكن بدون هذه الرافعة الرابعة، من المستحيل عليه تسجيل كل لاعبيه كما أنه لا يملك الوقت لتسجيل لاعبيه في الوقت المحدد.

برشلونة ينتظر صحوة بفضل اللاعبين الجدد "إذا نجح في تسجيلهم" https://t.co/g2TFoNp27S pic.twitter.com/7cJNlRzXPB — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 10, 2022

اجتماع لابورتا – أليماني

لدراسة وضع أصبح معقدًا للغاية، التقى رئيس برشلونة خوان لابورتا وماتيو أليماني، ليلة الخميس، في كامب نو مع رافا يوستي، وخلال الاجتماع تمت دراسة احتمالات تفعيل الرافعة الرابعة وأن بإمكان رابطة الليغا فحص الوثائق في الوقت المناسب لتتمكن من تسجيل الصفقات لخوض مباراة رايو فاليكانو.

ومن ناحية أخرى أخبر النادي المدير الفني تشافي هرنانديز أن لديه صفقات بالفعل للاستعداد لخوض المباراة الأولى في الدوري ضد رايو فاليكانو، لكن المدير الفني قد يضطر للذهاب لتنفيذ الخطة البديلة واختيار لاعبين مثل ديباي أو المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ وفي الدفاع يمكن أن يدفع ببيكيه.

ولا يحتاج تشافي إلى المساعدة على أرض الملعب فحسب، بل يحتاج أيضًا إلى خارجه، حيث يمكن للمدير الفني عقد مؤتمره الصحفي اليوم الجمعة دون معرفة ما إذا كان سيتمكن من الاعتماد على التعاقدات الجديدة أم لا.

وبات برشلونة الأكثر إنفاقا هذا الصيف بين أندية أوروبا الكبرى، إذ استثمر نحو 150 مليون يورو (155.21 مليون دولار) لضم روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ، والجناح البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد والمدافع جوليس كوندي من إشبيلية. كما تعاقد مع مدافع تشيلسي أندرياس كريستنسن ولاعب وسط ميلان فرانك كيسي في انتقال مجاني.

ولم يتمكن من إبرام هذه الصفقات إلا بعد بيع 35% من حقوق بث مبارياته بالدوري لمدة 25 عاما، و25% من الحقوق السمعية والبصرية مقابل 638 مليون يورو.

لكن بسبب الأزمة المالية العميقة التي تفاقمت بسبب وباء كوفيد-19 وفي ظل قيود اللعب المالي النظيف لرابطة الدوري الإسباني، لم يتمكن برشلونة حتى الآن من تسجيل لاعبيه الجدد قبل المباراة الأولى في الموسم أمام رايو فاليكانو.