شقيقة رونالدو ترد بقوة على سخرية فلورنتينو بيريز من "الدون"

لم تتأخر ليليانا كاتيا أفيرو الشقيقة الكبرى للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرد على سخرية فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد من شقيقها ووصفه بالعجوز البالغ عمره 38 عاما، ليقطع طريق التعاقد مع الهداف التاريخي لريال مدريد مرة أخرى.

ورحل رونالدو عن ريال مدريد في 2018 لينتقل إلى يوفنتوس ومنه إلى مانشستر يونايتد الموسم الماضي، لكنه يبحث عن الرحيل عن ”أولد ترافورد“ للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي مقطع فيديو صوره أحد المشجعين لرئيس النادي الملكي عقب الفوز بكأس السوبر الأوروبية يوم الأربعاء في هلسنكي سأله فيه قائلا: ”هل ستتعاقد مع كريستيانو رونالدو مرة أخرى؟ فرد بيريز قائلا: ”إن عمره 38 عاما. إنه عجوز“.

وعلى الفور ردت كاتيا أفيرو البالغ عمرها 44 عاما على بيريز عبر انستغرام: ”عمره 38 عاما لكن يمكنه القفز مترين لأعلى في الهواء والبقاء لمدة ثلاث دقائق عاليا. جسمه خالٍ من الدهون، أحترم نفسك أيها الرجل العجوز، أنت تبلغ من العمر 75 عاما“.

https://twitter.com/DeadlineDayLive/status/1557790968614719489

ونفى رئيس ريال مدريد بشكل قاطع تعاقد النادي الملكي بطل أوروبا والليغا مع هدافه التاريخي رونالدو، وذلك في رده على سؤال على أحد المشجعين بشأن إمكانية عودة ”الدون“ إلى سانتياغو برنابيو.

وأكد بيريز رئيس ريال مدريد بطل السوبر الأوروبي عدم التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الحالية، بما في ذلك التعاقد مع بديل للمهاجم الفرنسي البارز كريم بنزيما.

وفاز ريال مدريد بطل دوري الأبطال 2-صفر على أينتراخت فرانكفورت يوم الأربعاء، ليتوج بكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم للمرة الخامسة معادلا الرقم القياسي لميلان الإيطالي وبرشلونة.

وقال بيريز لمحطة ”موفيستار“ عقب الفوز بكأس السوبر: ”لقد حظينا بموسم جيد وكأس السوبر هذه تجعلنا متحمسين للغاية. أولاً، عليك تقديم أدلة على بلوغ النهائيات ثم الفوز بها. لدينا فريق رائع“.

ويبدو أن رونالدو، الذي رحل عن ريال مدريد في 2018 إلى يوفنتوس، في طريقه للبقاء في مانشستر يونايتد، لينهي الجدل الذي دار منذ نهاية الموسم الماضي بشأن رحيله إلى ناد آخر للمنافسة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث شارك كبديل في خسارة فريقه على ملعبه أمام برايتون في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي.

وعاد رونالدو إلى يونايتد الموسم الماضي قادما من يوفنتوس، وتشير تقارير صحفية إلى رغبته في ترك أولد ترافورد بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد من بين الأندية المرشحة للتعاقد مع رونالدو، لكن بيريز نفى ذلك تماما بشكل قاطع وفي صورة ساخرة بشأن تقدم قائد البرتغال في السن.