خادمات مثليات

إنقاذ بطولي

وثيقة ريم

حياة مرنة

مفاجأة صادمة

فيديو الجريمة

وفاة القحطاني

سلمى بهجت
أظهر المزيد

رياضة

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد: عودة برشلونة لقوته في صالح الكرة العالمية
تاريخ النشر: 11 أغسطس 2022 5:17 GMT
تاريخ التحديث: 11 أغسطس 2022 5:40 GMT

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد: عودة برشلونة لقوته في صالح الكرة العالمية

ألمح فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد بطل كأس السوبر الأوروبي، إلى عدم التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الحالية، بما في ذلك التعاقد مع بديل للمهاجم

+A -A
المصدر: أحمد نبيل ونورالدين ميفراني - إرم نيوز

ألمح فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد بطل كأس السوبر الأوروبي، إلى عدم التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الحالية، بما في ذلك التعاقد مع بديل للمهاجم الفرنسي البارز كريم بنزيما، مؤكدا ضرورة عودة برشلونة إلى سابق عهده لصالح الكرة الإسبانية والعالمية.

وفاز ريال مدريد بطل دوري الأبطال 2/0 على آينتراخت فرانكفورت الليلة الماضية ليتوج بكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم للمرة الخامسة معادلا الرقم القياسي لميلان الإيطالي وبرشلونة.

وبفضل هدف ديفيد ألابا في الشوط الأول وآخر لكريم بنزيما في الدقيقة 65، ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال برصيد 324 هدفا، ضمن بطل إسبانيا اللقب القاري كما أصبح الإيطالي كارلو أنشيلوتي أول مدير فني يحقق اللقب أربع مرات.

وقال بيريز لمحطة ”موفيستار“ عقب الفوز بالكأس: ”لقد حظينا بموسم جيد وكأس السوبر هذه تجعلنا متحمسين للغاية. أولاً، عليك تقديم أدلة على بلوغ النهائيات ثم الفوز بها. لدينا فريق رائع، إنه عمل شاق جيد“.

وأضاف ”أنشيلوتي يدير هذا الفريق بشكل جيد للغاية، إنه جزء مهم من النجاح ونبدأ هذا الموسم الجديد يوم الأحد المقبل بحماس كبير. هذا العام صحيح أن كل شيء سار على ما يرام بالنسبة لنا ولا أحد يستطيع إلا أن يرضى ولكن عليك الاستمرار في العمل، كل يوم تعمل من أجل المستقبل“.

وعن بديل لبنزيما قال رئيس النادي الملكي: ”انظر إلى كل المهاجمين الذين لدينا. بنزيما يستحق الكرة الذهبية العام المقبل أيضا“.

وعن تعاقدات وأداء برشلونة الموسم المقبل قال بيريز: ”برشلونة.. هناك مواسم نؤديها جميعًا بشكل أفضل أو أسوأ ولكن برشلونة هو إحدى أهم المؤسسات في العالم جنبًا إلى جنب مع ريال مدريد، يجب أن يعود إلى ما هو عليه وهذا جيد للجميع ولكرة القدم العالمية“.

وأتم ”لا يمكننا الفوز بكل شيء طوال حياتنا، لكننا سنعمل لمواصلة إرضاء جماهيرنا، نحن في وضع مثالي قبل انطلاق الموسم الجديد“.

وبات برشلونة الأكثر إنفاقا هذا الصيف بين أندية أوروبا الكبرى إذ استثمر نحو 150 مليون يورو (155.21 مليون دولار) لضم روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميوني، والجناح البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد والمدافع جوليس كوندي من إشبيلية، كما تعاقد مع مدافع تشيلسي أندرياس كريستنسن ولاعب وسط ميلان فرانك كيسي في انتقال مجاني.

وسيبدأ ريال مدريد بطل أوروبا حملة الدفاع عن لقب الليغا أمام ألميريا الصاعد للأضواء يوم الأحد المقبل ولا يخفى عليه أن برشلونة المتجدد والمتعطش يشكل أكبر عقبة أمام طموحه في حصد اللقب 36.

وأكمل ريال مدريد ثنائية الموسم الماضي بتعزيز رقمه القياسي بحصد اللقب الـ 35 في الدوري المحلي قبل أن يتوج باللقب الـ 14 بدوري الأبطال معززا رقمه القياسي أيضا.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play