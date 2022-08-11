فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد: عودة برشلونة لقوته في صالح الكرة العالمية

ألمح فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد بطل كأس السوبر الأوروبي، إلى عدم التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الحالية، بما في ذلك التعاقد مع بديل للمهاجم الفرنسي البارز كريم بنزيما، مؤكدا ضرورة عودة برشلونة إلى سابق عهده لصالح الكرة الإسبانية والعالمية.

وفاز ريال مدريد بطل دوري الأبطال 2/0 على آينتراخت فرانكفورت الليلة الماضية ليتوج بكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم للمرة الخامسة معادلا الرقم القياسي لميلان الإيطالي وبرشلونة.

هكذا يحصل #ريال_مدريد الإسباني على موارده.. الميرنغي سيحصل على 6.5 إلى 7 ملايين يورو بعد الفوز بلقب السوبر الأوروبي #ريال_مدرٍيد_فرانكفورٍت pic.twitter.com/qewdz9bhHn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 10, 2022

وبفضل هدف ديفيد ألابا في الشوط الأول وآخر لكريم بنزيما في الدقيقة 65، ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال برصيد 324 هدفا، ضمن بطل إسبانيا اللقب القاري كما أصبح الإيطالي كارلو أنشيلوتي أول مدير فني يحقق اللقب أربع مرات.

وقال بيريز لمحطة ”موفيستار“ عقب الفوز بالكأس: ”لقد حظينا بموسم جيد وكأس السوبر هذه تجعلنا متحمسين للغاية. أولاً، عليك تقديم أدلة على بلوغ النهائيات ثم الفوز بها. لدينا فريق رائع، إنه عمل شاق جيد“.

وأضاف ”أنشيلوتي يدير هذا الفريق بشكل جيد للغاية، إنه جزء مهم من النجاح ونبدأ هذا الموسم الجديد يوم الأحد المقبل بحماس كبير. هذا العام صحيح أن كل شيء سار على ما يرام بالنسبة لنا ولا أحد يستطيع إلا أن يرضى ولكن عليك الاستمرار في العمل، كل يوم تعمل من أجل المستقبل“.

🗣️ كاسيميرو: "يجب أن أصطحب كروس ومودريتش للعيش معي بقية حياتي". #ريال_مدريد #ريال_مدريد_فرانكفوٍرت pic.twitter.com/w7Q16MLwN8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 10, 2022

وعن بديل لبنزيما قال رئيس النادي الملكي: ”انظر إلى كل المهاجمين الذين لدينا. بنزيما يستحق الكرة الذهبية العام المقبل أيضا“.

وعن تعاقدات وأداء برشلونة الموسم المقبل قال بيريز: ”برشلونة.. هناك مواسم نؤديها جميعًا بشكل أفضل أو أسوأ ولكن برشلونة هو إحدى أهم المؤسسات في العالم جنبًا إلى جنب مع ريال مدريد، يجب أن يعود إلى ما هو عليه وهذا جيد للجميع ولكرة القدم العالمية“.

وأتم ”لا يمكننا الفوز بكل شيء طوال حياتنا، لكننا سنعمل لمواصلة إرضاء جماهيرنا، نحن في وضع مثالي قبل انطلاق الموسم الجديد“.

الأسطوري أنشيلوتي هو أكثر من حقق دوري أبطال أوروبا (4) مرات .. وأكثر من حقق السوبر الأوروبي (4) مرات #ريال_مدريد_فرانكفورت #ريال_مدريد pic.twitter.com/86NiAj6rXX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 10, 2022

وبات برشلونة الأكثر إنفاقا هذا الصيف بين أندية أوروبا الكبرى إذ استثمر نحو 150 مليون يورو (155.21 مليون دولار) لضم روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميوني، والجناح البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد والمدافع جوليس كوندي من إشبيلية، كما تعاقد مع مدافع تشيلسي أندرياس كريستنسن ولاعب وسط ميلان فرانك كيسي في انتقال مجاني.

وسيبدأ ريال مدريد بطل أوروبا حملة الدفاع عن لقب الليغا أمام ألميريا الصاعد للأضواء يوم الأحد المقبل ولا يخفى عليه أن برشلونة المتجدد والمتعطش يشكل أكبر عقبة أمام طموحه في حصد اللقب 36.

وأكمل ريال مدريد ثنائية الموسم الماضي بتعزيز رقمه القياسي بحصد اللقب الـ 35 في الدوري المحلي قبل أن يتوج باللقب الـ 14 بدوري الأبطال معززا رقمه القياسي أيضا.