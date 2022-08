ريال مدريد ضد آنتراخت فرانكفورت.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السوبر الأوروبي

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب ”أولمبيك ستاديون“ بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، الذي يستضيف مباراة كأس السوبر الأوروبي التي تجمع بين ريال مدريد الإسباني وآنتراخت فرانكفورت الألماني، ويديرها الحكم مايكل أوليفير.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح التشكيل المتوقع لمواجهة ريال مدريد وآنتراخت فرانكفورت.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية، على ملعب (أولمبيك ستاديون) في فنلندا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حسن العيدروس.

تاريخ اللقاءات

يتجدد الصدام بين ريال مدريد وآنتراخت فرانكفورت في مواجهة رسمية لأول مرة منذ 62 عاما.

وتقابل ريال مدريد مع آنتراخت فرانكفورت يوم 18 مايو 1960 في نهائي دوري أبطال أوروبا، وفاز ريال مدريد بنتيجة 7-3 وحسم اللقب.

وسجل أهداف ريال مدريد بوشكاش (سوبر هاتريك) ودي ستيفانو (هاتريك)، بينما أحرز للفريق الألماني إروين شتاين (هدفين) وريتشارد كريس.

وتقابل الفريقان وديا العام 2008 وتعادلا بنتيجة 1-1.

ويحمل ريال مدريد لقب كأس السوبر الأوروبي 4 مرات سابقة آخرها العام 2017.

➡⚽ Go INSIDE our final training session before the #SuperCup! pic.twitter.com/V2wmmwDGfo — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) August 10, 2022

أسلحة ريال مدريد

يخوض ريال مدريد المباراة باحثا عن إضافة لقب جديد إلى خزائنه في بداية الموسم، بعد أن أنهى الفريق الإسباني الموسم الماضي بشكل مثالي وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنجليزي.

وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه سيقاتل للتتويج بلقب دوري الأبطال في الموسم الجديد.

وأضاف أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: ”آنتراخت فرانكفورت منافس قوي واستحق الفوز بلقب الدوري الأوروبي ونعلم تماما كافة أوراقه وأسلحته“.

ومن المنتظر أن يلعب ريال مدريد مباراة الليلة بتشكيلة تضم حارس المرمى تيبو كورتوا وأمامه رباعي خط الدفاع إيدير ميليتاو ودافيد ألابا وداني كارفخال وفيرلاند ميندي.

ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره لوكا مودريتش وتوني كروس ويمينا فيدريكو فالفيردي ويسارا فينسيوس جونيور ويقود خط الهجوم كريم بنزيما.

🏆The best of both worlds! ▶️ Tune in to #UEFAtv to enjoy this week's Helsinki #SuperCup preview & review. — UEFA (@UEFA) August 8, 2022

أوراق آنتراخت فرانكفورت

يبحث آنتراخت فرانكفورت عن تحقيق اللقب القاري لأول مرة في تاريخه، واقتناص البطولة من أنياب ريال مدريد.

وقال أوليفير غلاسندر، المدير الفني لفريق فرانكفورت، في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة، إن فريقه سيخوض المباراة باحثا عن التتويج ولا يخشى تماما اللعب ضد ريال مدريد.

وأشار إلى أن آنتراخت سيتسبب في مشاكل لريال مدريد وسيلعب من أجل التتويج.

ويغيب فيليب كوستيتش لاعب آنتراخت فرانكفورت عن المباراة للإصابة، ويعتمد الفريق الألماني على تشكيلته التي تضم حارس المرمى كيفين تراب وأمامه إيفان نديكا وتوتا وإلمامي توريه في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط، غابريل سو وبجواره سباستيان رودي ويمينا أنسجار كونايف ويسارا كريستوفر لينز وفي الهجوم دايتشي كامادا وماريو غوتزه ورافايل سانتوس.

وقال هاني رمزي، مدافع فيردر بريمن الألماني الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون أرجح بالنسبة لفريق ريال مدريد، ولكن اللقاء لن يكون سهلاً بين الفريقين.

وأوضح أن فرانكفورت لديه منظومة لعب جماعية وبعض الخبرات ممثلة في الحارس تراب واللاعب غوتزه، مؤكدا أن ريال مدريد يملك كافة المقومات لتحقيق الفوز، خاصة مع وجود بنزيما وجونيور وهما ثنائي رائع.