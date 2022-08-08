برشلونة يخطط لتحويل عقود دي يونغ وشتيغن ولينغليت إلى المدعي العام

أثار تجديد مجلس إدارة برشلونة السابق لعقود فرينكي دي يونغ وكليمونت لينغليه ومارك أندريه تير شتيغن وجيرارد بيكيه، التي تمت في أكتوبر/تشرين الأول 2020 لمساعدة النادي في خضم أزمة اقتصادية بسبب تراجع الدخل بعد وباء كوفيد-19، الشكوك من قبل المجلس الحالي بقيادة خوان لابورتا.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية إنه في الواقع ووفقًا لمصادر في النادي فإن المحامين ”يرون علامات على جريمة مزعومة لمجلس الإدارة السابق“.

فرينكي دي يونغ يقرر الانتقال إلى تشيلسي حال رحيله عن برشلونة https://t.co/5RTHekeUNG pic.twitter.com/Mlb1t5Yr7b — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 8, 2022

ولم يظهر ذلك في التحقيق الجنائي الأولي، ولكن في الثاني ظهر أنه في حالة بيكيه، الذي على الرغم من حقيقة أنه مثل اللاعبين الثلاثة الآخرين قام أيضًا بتمديد عقده، فقد أبلغ النادي بالفعل أنه على استعداد للاستمرار حتى عام 2024، وهو الموعد النهائي لهذا التجديد الجديد ولكن مع تخفيض راتبه.

ولكن توجد توصية بتحويل الأمر إلى مكتب المدعي العام أو تقديم شكوى ضد هذه العقود والمجلس السابق.

وإذا انتهى باعتبار هذه العقود باطلة، فإن تير شتيغن ولينغليت سينهيان عقديهما في عام 2023 وهو التاريخ المحدد في العقد قبل التجديد، بينما سيمتد عقد دي يونغ لمدة عام آخر حتى عام 2024.

برناردو سيلفا يعتقد أن انتقاله إلى برشلونة بات صعبا https://t.co/PDVf1FWq0O pic.twitter.com/f59QTtMeET — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 8, 2022

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يتم إجبار اللاعبين المعنيين على إعادة الجزء الإضافي من العقد الجديد الذي يشمل التجديدات.

ولم يقرر النادي بعد ما إذا كان سيحول العقود إلى مكتب المدعي العام، لكن هذا الأمر سيتم إقراره في الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة.

عقود أعلى من قيمتها

كما أن المجلس الحالي اكتشف أنه تم تجديد هذه العقود في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بقيمة إجمالية 311 مليون يورو، وفقًا لمصادر من المجلس الحالي؛ أي مليون يورو أكثر من العقود الأصلية.

الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ هذه العملية قبل أسبوع واحد من استقالة جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق للنادي الكتالوني.

برشلونة يطالب دي يونغ بتعديل عقده لتجنب أزمة جنائية https://t.co/DCokjgAMdH pic.twitter.com/0R5AQJ4MVt — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 8, 2022

وبحسب مصادر في النادي، مقابل هذا الخصم أو التخفيض في العقود تضاعفت قيمة شرائح حصول اللاعبين على مستحقاتهم، وقد أدى ذلك إلى توصل النادي إلى نتيجة مفادها بأنه قد تكون هناك دلائل على وجود إدارة غير عادلة من مجلس بارتوميو؛ أي توجد جريمة من المجلس السابق.

لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان مكتب المدعي العام سيبحث الأمر، ولكن يُعتقد أن هناك مؤشرات على حدوث جريمة.

وفي حالة بيكيه، لم يتم تحسين العقد بل تم تمديده لمدة عامين آخرين بحسب هذه المصادر. لقد تحدث النادي مع بيكيه ووكيل أعماله الذي وافق على تجديد عقده بقيمة تنازلية، مما سيساعد على ”اللعب المالي النظيف“ من خلال خفض فاتورة الأجور في النادي، لكن إذا قدم برشلونة شكوى وحُكم لصالحه فسيتم إلغاء العقود وسيتعين على اللاعبين إعادة الأموال.