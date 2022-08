برشلونة يطالب دي يونغ بتعديل عقده لتجنب أزمة جنائية

كشف ديفيد أورنستن، الصحفي بجريدة ”ذا أثليتك“، أن إدارة خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أخبرت فرينكي دي يونغ، لاعب الفريق، برغبتهم في إلغاء عقده الحالي، والعودة لعقده القديم، زاعمين أن البنود التي قدمها له مجلس الإدارة السابق بقيادة بارتوميو في عقده الجديد فيها شبهة جنائية، وتعطي أسبابا لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في إبرامه.

ويستهدف برشلونة بيع دي يونغ، في ظل اهتمام أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد، كما يضغط النادي على اللاعب من أجل تخفيض راتبه الحالي في حال أراد البقاء.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، على أنه ”لا توجد أي علامات على التنازل من لاعب الوسط الدولي الهولندي أو موكليه“.

وأوضحت ”ذا أثليتك“ أن ”برشلونة أرسل للاعبه دي يونغ خطابا يوم 15 يوليو الماضي، بما وجده مما زعم بأنه دليل جنائي من الأشخاص الذين وقعوا على تجديد عقده بتاريخ 20 أكتوبر 2020“.

🚨 EXCLUSIVE: Barcelona told Frenkie de Jong on July 15 they have evidence of criminality around contract given by old board + cause for legal action vs all involved. #FCBarcelona asked him to annul deal & revert to previous terms @TheAthleticUK #MUFC #CFC https://t.co/g1at9ZqYL0

— David Ornstein (@David_Ornstein) August 8, 2022