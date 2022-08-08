برشلونة يطالب دي يونغ بتعديل عقده لتجنب أزمة جنائية

كشف ديفيد أورنستن، الصحفي بجريدة ”ذا أثليتك“، أن إدارة خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أخبرت فرينكي دي يونغ، لاعب الفريق، برغبتهم في إلغاء عقده الحالي، والعودة لعقده القديم، زاعمين أن البنود التي قدمها له مجلس الإدارة السابق بقيادة بارتوميو في عقده الجديد فيها شبهة جنائية، وتعطي أسبابا لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في إبرامه.

ويستهدف برشلونة بيع دي يونغ، في ظل اهتمام أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد، كما يضغط النادي على اللاعب من أجل تخفيض راتبه الحالي في حال أراد البقاء.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، على أنه ”لا توجد أي علامات على التنازل من لاعب الوسط الدولي الهولندي أو موكليه“.

وأوضحت ”ذا أثليتك“ أن ”برشلونة أرسل للاعبه دي يونغ خطابا يوم 15 يوليو الماضي، بما وجده مما زعم بأنه دليل جنائي من الأشخاص الذين وقعوا على تجديد عقده بتاريخ 20 أكتوبر 2020“.

🚨 EXCLUSIVE: Barcelona told Frenkie de Jong on July 15 they have evidence of criminality around contract given by old board + cause for legal action vs all involved. #FCBarcelona asked him to annul deal & revert to previous terms @TheAthleticUK #MUFC #CFC https://t.co/g1at9ZqYL0 — David Ornstein (@David_Ornstein) August 8, 2022

وأشار التقرير إلى أن مجلس الإدارة السابق يثق في قانونية تسجيل عقد دي يونغ الموقع العام 2020، ويصرون على أن الاتفاق جاء بعد موافقة الأطراف القانونية المعنية ورابطة الدوري الإسباني.

وأضاف التقرير: ”برشلونة أبلغ دي يونغ بأنهم على استعداد لرفع دعوى قانونية ضد جميع المتورطين، كما طلب النادي من اللاعب إلغاء عقده الحالي والعودة إلى شروط العقد السابقة“.

ووقع دي يونغ، عقده الجديد في 20 أكتوبر 2020، والذي تضمن خفض راتبه في موسمي 2020-2021 و2021-2022، من أجل تخفيف الأعباء المالية على برشلونة.

وبناء على العقد الجديد، أصبح برشلونة مدينا لدي يونغ بنحو 17 مليون يورو مؤجلة من رواتبه.

وكان مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، قال قال أمس الأحد، إنه يضع لاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ في اعتباراته للموسم الجديد، لكنه شدد على أنه لا يعرف ”ما سيحدث حتى الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري“.

وقال تشافي في تصريحات تلفزيونية بعد الفوز على بوماس المكسيكي في كأس خوان غامبر بسداسية نظيفة: ”فرينكي دي يونغ يعرف موقفي وموقف النادي. بالنسبة لي هو لاعب كبير“.

وكان رئيس النادي خوان لابورتا قد قال، إن اللاعب لديه عروض لكن البارسا يريده أن يبقى.

وكان برشلونة قد تعاقد هذا الموسم مع المهاجم روبرت ليفاندوفسكي ومتوسط الميدان فرانك كيسي والمدافع جول كوندي ونجم تشيلسي أندرياس كريستنسن.

يذكر أن بداية موسم برشلونة ستكون يوم السبت المقبل، من خلال مواجهة رايو فاليكانو في ملعب كامب نو.