راديو كتالونيا: لابورتا يتفاوض مع ميسي لإعادته لبرشلونة الموسم المقبل

قالت محطة ”راديو كتالونيا“ إن خوان لابورتا يتفاوض حاليا مع مستشاري ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة من أجل العودة للنادي الكتالوني الموسم المقبل بعد ناية عقده الحالي مع باريس سان جيرمان.

وسجل ميسي هدفا مذهلا ليستهل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي بفوز كبير 5-صفر على مضيفه كليرمو يوم السبت.

وهز ميسي الشباك مرتين، وأضاف نيمار وأشرف حكيمي وماركينيوس ثلاثة أهداف أخرى، حيث واصل باريس سان جيرمان بدايته القوية بعد الفوز 4-صفر على نانت في كأس السوبر الفرنسية الأسبوع الماضي.

وقالت المحطة الإذاعية إن لابورتا يجري مفاوضات حاليا مع مستشاري ميسي حول عودته المحتملة في صيف 2023، وذلك بعد نهاية عقده مع النادي الفرنسي ليعود النجم الأرجنتيني إلى برشلونة لينهي مسيرته في كامب نو بدل من الانتقال للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت المحطة أن عقد ميسي مع برشلونة سيكون لمدة عام أو عامين على الأكثر أن عندما يبلغ 37 عاما، إذ أنه أكمل عامه 35 في يونيو/حزيران الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه ميسي إلى برشلونة يوم الأحد للاستفادة من العطلة الممنوحة لفريق باريس سان جيرمان بعد افتتاح الدوري.

و تأتي عودة ميسي إلى برشلونة بعد أيام قليلة من تصريحات لشبكة ESPN أعرب فيها لابورتا عن رغبته في أن يتمكن أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق من إنهاء مسيرته مع نادي برشلونة بأفضل طريقة ممكنة. وقال لابورتا حينها ”أشعر بالواجب الأخلاقي مع ليو ، نود أن تكون نهاية مسيرته بقميص برشلونة“.

وضم برشلونة لاعبين مثل رافينيا وغول كوندي وروبرت ليفاندوفسكي بمبلغ يزيد على 150 مليون يورو وفقا لتقارير صحفية وسط تطلعاته لإعادة بناء الفريق.

وأكد لابورتا أنه يتوقع المزيد من الصفقات سواء بضم أو خروج لاعبين قبل انتهاء فترة الانتقالات في 31 أغسطس/ آب، وارتبط مدافع تشيلسي ماركوس ألونسو بقوة بالانتقال إلى صفوف بطل إسبانيا 26 مرة.

وواصل رئيس النادي الكتالوني ”نأمل هذا الأسبوع في تسجيل اللاعبين الذين تعاقدنا معهم بالفعل“. كما يتطلع برشلونة للاستغناء عن المدافع الفرنسي صمويل أومتيتي ومهاجم الدنمارك مارتن بريثويت.