لابورتا يكشف موقف برشلونة من مشكلة تسجيل اللاعبين

أكد رئيس برشلونة الإسباني جوان لابورتا، أثناء اجتماعه التقليدي مع روابط المشجعين قبل لعب بطولة كأس جوان غامبر أن النادي ”لن يواجه أي مشكلة“ لتسجيل كل اللاعبين، وأنه يمضي جيدًا في تحقيق هذا الأمر.

وقال لابورتا إن النادي يعمل وسيستمر في عمله ”بقوة“ كي يصبح البرسا مجددًا ”مرجعية عالمية“.

وصرح: ”عملنا للعثور على حلول لتعديل الوضع الاقتصادي الصعب، والسيطرة على النفقات، وتقليل حجم الرواتب، وتوليد أرباح جديدة، عبر عقود رعاية جديدة، وحسَّنت كل هذه الأمور الوضع والحالة المالية للنادي، وسمحت لنا ببناء فريق تنافسي أعاد إلينا الأمل“.

ومع ذلك، أكد لابورتا أن البرسا سيظل دائمًا ناديًا لأعضائه، ولن يتحول إلى شركة مساهمة رياضية.

وقال لابورتا: ”استقر اختيارنا على أنفع العمليات للنادي، نحن نادٍ مستقل يمكنه أخذ كل القرارات الضرورية للتقدم والنظر نحو الأمام، دون تدخلات خارجية“.

وأشار رئيس النادي إلى أنه لم يهتم ”بكل المتشائمين“، لأنهم لم يقيسوا ”قوة البرسا، وأهميته كعلامة تجارية“.

وأضاف: ”لم نهتم بهم، وقررنا العمل لنصبح مرجعية عالمية في عالم كرة القدم، والعالم بات ينظر إلى البرسا مجددًا، وجولة الولايات المتحدة أثبتت لنا الأمر وكانت جيدة جدًا، وصرنا نؤمن مرة أخرى بأننا قادرون على الفوز والإبهار“.