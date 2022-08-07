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رياضة

أهداف مباراة برشلونة وبوماس يونام في كأس خوان جامبر (فيديو)
تاريخ النشر: 07 أغسطس 2022 20:31 GMT
تاريخ التحديث: 07 أغسطس 2022 20:43 GMT

أهداف مباراة برشلونة وبوماس يونام في كأس خوان جامبر (فيديو)

أمتع برشلونة جماهيره التي احتشدت في ملعب (سبوتيفاي كامب نو) لمتابعة "النسخة" الجديدة لفريقها، وأكرم ضيافة بوماس أونال المكسيكي (6-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم

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أمتع برشلونة جماهيره التي احتشدت في ملعب (سبوتيفاي كامب نو) لمتابعة ”النسخة“ الجديدة لفريقها، وأكرم ضيافة بوماس أونال المكسيكي (6-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد على كأس (جوان جامبر) التي ينظمها الفريق الكتالوني سنويا.

كشف لاعبو البلاوجرانا عن نواياهم مبكرا، ولم يمهلوا منافسهم الذي دخل متسلحا بخبرة نجم البرسا السابق، داني ألفيش، أي فرصة لالتقاط الأنفاس، حيث سجلوا أربعة أهداف في غضون 16 دقيقة تقريبا.

وبدأت ”الحفلة“ التهديفية مبكرا بعد 3 دقائق من صافرة البداية بتوقيع الوافد الجديد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي وضع بصمته الأولى مع الفريق.

لم تمد تمر دقيقتين حتى كان الهدف الثاني في شباك الضيوف اللاتينيين، وهذه المرة بإمضاء النجم الواعد بيدري.

وفي الدقيقة 10 واصل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي تألقه مع الفريق خلال الآونة الأخيرة وأضاف الهدف الثالث، قبل أن يختتم بيدري مجددا الرباعية الكتالونية في الشوط الأول في الدقيقة 19.

أجرى تشافي هرنانديز تغييرات عديدة مع بداية الشوط الثاني، ليأتي الهدف الخامس عن طريق أحد هذه التغييرات وهو النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج بعد 4 دقائق من بداية النصف الثاني.

وفي الدقيقة 84، وضع النجم الهولندي فرينكي دي يونج بصمته بالهدف السادس لبرشلونة.

وبهذا الانتصار العريض يبعث برشلونة برسالة طمأنينة لجماهيره التي عاشت موسما ”كارثيا“ أخيرا خرج فيه الفريق صفر اليدين دون أي بطولة، قبل أيام من انطلاق موسمه رسميا يوم الأحد القادم عندما يستضيف رايو فاييكانو على نفس ملعب مباراة اليوم في الجولة الافتتاحية لليغا.

وحافظ الفريق الكتالوني على لقب بطولته السنوية للمرة العاشرة تواليا، والـ45 في تاريخه.

كما حقق برشلونة انتصاره الثاني في البطولة على فريق مكسيكي، بعد أن فاز بسداسية أيضا في 2014 على ليون.

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