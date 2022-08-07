أهداف مباراة برشلونة وبوماس يونام في كأس خوان جامبر (فيديو)

أمتع برشلونة جماهيره التي احتشدت في ملعب (سبوتيفاي كامب نو) لمتابعة ”النسخة“ الجديدة لفريقها، وأكرم ضيافة بوماس أونال المكسيكي (6-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد على كأس (جوان جامبر) التي ينظمها الفريق الكتالوني سنويا.

كشف لاعبو البلاوجرانا عن نواياهم مبكرا، ولم يمهلوا منافسهم الذي دخل متسلحا بخبرة نجم البرسا السابق، داني ألفيش، أي فرصة لالتقاط الأنفاس، حيث سجلوا أربعة أهداف في غضون 16 دقيقة تقريبا.

وبدأت ”الحفلة“ التهديفية مبكرا بعد 3 دقائق من صافرة البداية بتوقيع الوافد الجديد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي وضع بصمته الأولى مع الفريق.

لم تمد تمر دقيقتين حتى كان الهدف الثاني في شباك الضيوف اللاتينيين، وهذه المرة بإمضاء النجم الواعد بيدري.

وفي الدقيقة 10 واصل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي تألقه مع الفريق خلال الآونة الأخيرة وأضاف الهدف الثالث، قبل أن يختتم بيدري مجددا الرباعية الكتالونية في الشوط الأول في الدقيقة 19.

🔥 ليفا ليفا ليفا فا فا فا فا (1-0) 🔥 pic.twitter.com/Yp4iSNdgyD — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 7, 2022

🔥 بيدري يشعلها بالثاني (2-0) 🔥 pic.twitter.com/E1OWJpJ5WY — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 7, 2022

🙃 الثالث الثالث الثالث. ديمبيلي (3-0) 🙃 pic.twitter.com/eVgUaHCr7v — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 7, 2022

😱 الأسيست يا جماعة… الأسيست 😱 pic.twitter.com/4SaIMT91gt — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 7, 2022

أجرى تشافي هرنانديز تغييرات عديدة مع بداية الشوط الثاني، ليأتي الهدف الخامس عن طريق أحد هذه التغييرات وهو النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج بعد 4 دقائق من بداية النصف الثاني.

وفي الدقيقة 84، وضع النجم الهولندي فرينكي دي يونج بصمته بالهدف السادس لبرشلونة.

وبهذا الانتصار العريض يبعث برشلونة برسالة طمأنينة لجماهيره التي عاشت موسما ”كارثيا“ أخيرا خرج فيه الفريق صفر اليدين دون أي بطولة، قبل أيام من انطلاق موسمه رسميا يوم الأحد القادم عندما يستضيف رايو فاييكانو على نفس ملعب مباراة اليوم في الجولة الافتتاحية لليغا.

😎 أوبا أوبا أوبا أوبا با با با با با با با با با با (5-0) 🔥 pic.twitter.com/XH6Yos9Yq5 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 7, 2022

😎 على الرايق يا رايق pic.twitter.com/kp8Tb8xgZw — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 7, 2022

وحافظ الفريق الكتالوني على لقب بطولته السنوية للمرة العاشرة تواليا، والـ45 في تاريخه.

كما حقق برشلونة انتصاره الثاني في البطولة على فريق مكسيكي، بعد أن فاز بسداسية أيضا في 2014 على ليون.