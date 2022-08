رسميا.. إيسكو ينضم إلى إشبيلية حتى 2024

أعلن نادي إشبيلية رسميا ضم إيسكو، نجم ريال مدريد السابق، حتى 2024، في صفقة انتقال حر.

وقال نادي إشبيلية، إن اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً وصل بالفعل إلى إشبيلية للخضوع لفحوصات طبية يوم الاثنين، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسيوقع عقده لمدة موسمين.

وانتهى عقد إيسكو مع ريال مدريد في 30 يونيو 2022، ليرتبط اسمه بعديد الأندية على مدار الأيام الماضية.

We have reached an agreement in principle to sign Isco! 🤝 pic.twitter.com/3ANZnw91ff

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 7, 2022