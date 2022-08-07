رسميا.. إيسكو ينضم إلى إشبيلية حتى 2024

أعلن نادي إشبيلية رسميا ضم إيسكو، نجم ريال مدريد السابق، حتى 2024، في صفقة انتقال حر.

وقال نادي إشبيلية، إن اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً وصل بالفعل إلى إشبيلية للخضوع لفحوصات طبية يوم الاثنين، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسيوقع عقده لمدة موسمين.

وانتهى عقد إيسكو مع ريال مدريد في 30 يونيو 2022، ليرتبط اسمه بعديد الأندية على مدار الأيام الماضية.

We have reached an agreement in principle to sign Isco! 🤝 pic.twitter.com/3ANZnw91ff — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 7, 2022

وسيتراجع راتب إيسكو في فريقه الجديد قليلا عما كان يتقاضاه في الريال، 6 ملايين يورو، ولكن لم يتم الكشف حتى الآن عن قيمة الراتب الجديد.

ويعد إيسكو من أهم اللاعبين الذين لعبوا لصالح ريال مدريد منذ انتقاله من مالاغا في العام 2013 وحصل مع الفريق الإسباني على العديد من البطولات أهمها دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

صاحب الـ30 عاما شارك خلال الموسم الماضي مع ريال مدريد في 17 مباراة وسجل هدفين بجميع المسابقات.

يذكر أن إيسكو سجل 53 هدفا وصنع 56 أخرى بإجمالي 109 مساهمات تهديفية في 352 مباراة مع ريال مدريد خلال الفترة من 2013 إلى 2022.