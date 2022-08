إغلاق جزئي لاستاد فنربخشة لمباراة واحدة بعد ترديد هتافات "بوتين"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أنه سيتم إغلاق جزئي لاستاد فنربخشة التركي لمباراة واحدة، مع إيقاف التنفيذ لعامين، بعد أن هتف مشجعوه باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مباراة أمام دينامو كييف.

وجاءت هتافات ”فلاديمير بوتين“ من بعض مشجعي فنربخشة بعد أن وضع فيتالي بويالسكي فريق دينامو في المقدمة في الدقيقة 57 من مباراة متوترة بتصفيات دوري أبطال أوروبا بعد وقت قصير من طرد لاعب خط وسط فنربخشة إسماعيل يوكسيك.

"La-la-la-la, Vladimir Putin!" – Fans of the Turkish football club "Fenerbahce" shout the name of the Russian president during a match with Kiev "Dynamo" 👍🤣

(qualifying match for the Champions League) pic.twitter.com/u5WB1F0l2k

