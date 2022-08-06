إغلاق جزئي لاستاد فنربخشة لمباراة واحدة بعد ترديد هتافات "بوتين"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أنه سيتم إغلاق جزئي لاستاد فنربخشة التركي لمباراة واحدة، مع إيقاف التنفيذ لعامين، بعد أن هتف مشجعوه باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مباراة أمام دينامو كييف.

وجاءت هتافات ”فلاديمير بوتين“ من بعض مشجعي فنربخشة بعد أن وضع فيتالي بويالسكي فريق دينامو في المقدمة في الدقيقة 57 من مباراة متوترة بتصفيات دوري أبطال أوروبا بعد وقت قصير من طرد لاعب خط وسط فنربخشة إسماعيل يوكسيك.

"La-la-la-la, Vladimir Putin!" – Fans of the Turkish football club "Fenerbahce" shout the name of the Russian president during a match with Kiev "Dynamo" 👍🤣

(qualifying match for the Champions League) pic.twitter.com/u5WB1F0l2k — 🇷🇺Jacob🇷🇺Charite🇷🇺 (@jaccocharite) July 28, 2022

وانتهى اللقاء 1-1 في الوقت الأصلي لكن دينامو كييف أطاح بفنربخشة بهدف أولكسندر كارافاييف في الدقيقة 114 من الوقت الإضافي.

وتبع ذلك رد فعل عنيف عبر الإنترنت، حيث تم التنديد بمشجعي الفريق القادم من إسطنبول وتمت دعوة اليويفا لاتخاذ إجراءات ضد النادي التركي.

وقال فاسيل بودنار، السفير الأوكراني في أنقرة، على ”تويتر“ عقب المباراة إنه يشعر بحزن بالغ بسبب الهتافات لكنه شكر كل من وقف ضد ”التصرفات غير اللائقة“ للجماهير.

وفرضت لجنة الطعون والاستئناف بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم غرامة قدرها 50 ألف يورو (50895 دولارا) على فنربخشه وأمرت بإغلاق جزئي لاستاد شوكرو ساراكوغلو، وهو ما يجب أن يشمل 5000 مقعد على الأقل وفقًا لقواعد اليويفا، خلال المباراة المقبلة ضمن بطولات الاتحاد الأوروبي التي سيستضيفها الفريق التركي.

وقالت اللجنة إن العقوبة كانت ”لإلقاء مقذوفات وتوجيه رسالة استفزازية ذات طبيعة هجومية، أي هتافات غير مشروعة“ وإن الإغلاق الجزئي للملعب سيكون ”مع إيقاف التنفيذ“ لمدة عامين.

وكان فنربخشة قال في وقت سابق إن الهتافات استمرت 20 ثانية وكان الدافع وراءها الاحتفالات ”المبالغ فيها“ لبعض لاعبي كييف بعد الهدف.

وتبددت آمال النادي في المنافسة بدوري أبطال أوروبا النخبة بعد الهزيمة في الجولة الثانية من التصفيات.

وشنت روسيا غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا، في فبراير/ شباط، ووصفت أفعالها بأنها ”عملية عسكرية خاصة“.