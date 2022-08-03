عارضة الأزياء الأمريكية جوردان أوزونا تنشر أول صور لها رفقة كريم بنزيما

نشرت عارضة الأزياء الأمريكية جوردان أوزونا صورها رفقة النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، على صفحتها عبر موقع ”إنستغرام“ لتزيد من الشائعات بشأن علاقة حب تجمعهما.

وبدأت الشائعات في شهر تموز/يوليوز الماضي، حين كان النجم الفرنسي يقضي عطلته الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد موسم رائع رفقة ريال مدريد، حيث التقطت لهما صور على متن يخت فاخر.

وبعد عدة تساؤلات نشرت عارضة الأزياء صورها رفقة كريم بنزيما على صفحتها على ”إنستغرام“، حيث يتابعها حوالي 337 ألف متابع، ورغم كون الصور لا تعني الكثير لكن عناقهما يغني عن الكلمات.

ولم يشارك كريم بنزيما الصور على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان قد حذف صورة سابقة به تظهر فيها رجل امرأة وسط عدة تساؤلات عن علاقاته النسائية، خصوصا أنه يكتفي بالاعتناء بأولاده ميليا وإبراهيم ونشر صورهما.

وأنهى كريم بنزيما موسما مميزا توجه بالفوز بلقب الدوري الإسباني والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا وتوج هدافا للدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ويعتبر المرشح الأول للتتويج بالكرة الذهبية لعام 2022.

من هي جوردان أوزونا صديقة كريم بنزيمة الجديدة؟

وولدت جوردان أوزونا العارضة الأمريكية في 1 يناير 1990 في ولاية ماريلاند وتبلغ من العمر 32 عاما، ومنذ صغرها ارتبطت بعالم الموضة وعروض الأزياء، وشاركت في العديد من الأحداث، كما أنها عملت سابقًا كنادلة في ملهى لاس فيغاس الليلي الشهير، ”Light Night Club“.

وحاليا تعمل العارضة الشابة مع عدة وكالات لعرض الأزياء أبرزها: ”The Salt Agency “ و“Tricia Brink Management“ و“Caroline Gleason Management“ و“State Management“.

يذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة آينتراخت فرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي يوم 10 أغسطس الجاري.

وينطلق موسم الدوري الإسباني في 14 أغسطس الجاري.. ويدافع ريال مدريد عن لقبه الذي حصده للمرة 35 في تاريخه.

وصعد للدوري الممتاز ألميريا وبلد الوليد وجيرونا، فيما هبطت أندية ديبورتيفو ألافيس وليفانتي وغرناطة.