رسميا.. برشلونة يعلن تفعيل الرافعة الاقتصادية الثالثة

أعلن خوان لابورتا رئيس برشلونة، اليوم الإثنين، أن النادي باع حصة 25% من شركة الإنتاج السمعي/البصري الخاصة به لشركة ”سوسيوس“ للخدمات الرقمية مقابل 100 مليون يورو (102 مليون دولار)، في الوقت الذي يكثف فيه العملاق الإسباني جهوده لتحقيق إيرادات للتعاقد مع لاعبين جدد.

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي لتقديم الوافد الجديد جوليس كوندي القادم من إشبيلية، إن شركة ”سوسيوس“ ستكون الشريك التقني لبرشلونة بموجب هذه الاتفاقية.

FC Barcelona announces the sale of 24.5% of Barça Studios to the company https://t.co/SkC8g62KY4 for 100 million euros to accelerate the club’s audiovisual, blockchain, NFT and Web.3 strategy.

More details https://t.co/0sM9grct3L pic.twitter.com/5xcLWYg440

