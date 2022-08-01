رسميا.. برشلونة يعلن تفعيل الرافعة الاقتصادية الثالثة

أعلن خوان لابورتا رئيس برشلونة، اليوم الإثنين، أن النادي باع حصة 25% من شركة الإنتاج السمعي/البصري الخاصة به لشركة ”سوسيوس“ للخدمات الرقمية مقابل 100 مليون يورو (102 مليون دولار)، في الوقت الذي يكثف فيه العملاق الإسباني جهوده لتحقيق إيرادات للتعاقد مع لاعبين جدد.

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي لتقديم الوافد الجديد جوليس كوندي القادم من إشبيلية، إن شركة ”سوسيوس“ ستكون الشريك التقني لبرشلونة بموجب هذه الاتفاقية.

FC Barcelona announces the sale of 24.5% of Barça Studios to the company https://t.co/SkC8g62KY4 for 100 million euros to accelerate the club’s audiovisual, blockchain, NFT and Web.3 strategy. More details https://t.co/0sM9grct3L pic.twitter.com/5xcLWYg440 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 1, 2022

ويستخدم برشلونة العديد من الآليات لزيادة إيراداته من أجل تعويض الخسائر وتقليل الديون والوفاء بقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

وتأتي الصفقة بعد أن باع النادي الشهر الماضي 15% أخرى من حقوقه في البث التلفزيوني لمجموعة ”سيكس ستريت“ الأمريكية؛ مما أعطى هذه المجموعة حصة تبلغ 25%.

وتعاقد برشلونة مع رافينيا جناح البرازيل من ليدز يونايتد والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ بعد أن اشترت ”سيكس ستريت“ الحصة الأولى البالغة 10%.

لابورتا يرفض الحديث مجددا عن إمكانية عودة ميسي لبرشلونة https://t.co/BqNbRq7K4o pic.twitter.com/J9ImT3HsBd — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) August 1, 2022

وقال لابورتا، الذي ترأس النادي في واحدة من أفضل فتراته بين 2003 و2010، في أغسطس آب 2021، إن إجمالي ديون النادي 1.35 مليار يورو منها 673 مليونا مستحقة للبنوك.

وفي يونيو حزيران وافق برشلونة على بيع حصة أقلية من قسم التراخيص والتسويق والتنازل عما يصل إلى 25% من دخله من حقوق البث التلفزيوني لمباريات الدوري الإسباني.

ووقع النادي أيضا صفقة لرعاية قميصه وملعبه مع ”سبوتيفاي“ في اتفاقية بقيمة 280 مليون يورو ووافق على خطط مالية في ديسمبر كانون الأول لتجديد ملعب كامب نو.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة مع بوماس أونام، يوم الأحد المقبل، في كأس جوهان غامبر، ثم يفتتح مشواره في الدوري الإسباني يوم 13 أغسطس بمواجهة رايو فاليكانو على ملعب كامب نو.

وفي السوق الصيفي الحالي تعاقد برشلونة مع روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ، ورافينها من ليدز يونايتد، وجدد عقد عثمان ديمبلي، وتعاقد مع أندرياس كريستينسن وفرانك كيسي في صفقتين حرتين، وضم جوليس كوندي من إشبيلية.

في حين تخلص برشلونة من آداما تراوري، وفرانسيسكو ترينكاو، وكليمونت لينغليت، ولوك دي يونغ، واستعاد ميراليم بيانيتش.

وخرج برشلونة خالي الوفاض الموسم الماضي، واحتل المركز الثاني في الليغا، وودع من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ومن ربع النهائي في الدوري الأوروبي وكأس ملك إسبانيا.