لابورتا يرفض الحديث مجددا عن إمكانية عودة ميسي لبرشلونة

حرص خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على الصمت قليلا بشأن التساؤلات العديدة عن إمكانية عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، لصفوف البلوغرانا، خاصة بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي في يونيو 2023.

ورحل الأرجنتيني في أغسطس 2021 إلى باريس سان جيرمان، بعد فشل برشلونة في تسجيله رسميًا في قائمته بالموسم الماضي؛ بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي كانوا يعانون منها وما زال النادي متأثرا بها رغم تعاقداته العديدة.

وخلال مؤتمر تقديم مدافع برشلونة الجديد، غول كوندي، رد لابورتا عن تساؤل بشأن ميسي، قائلا: ”لن أعلق على هذا الأمر؛ لأن ميسي لاعب في باريس سان جيرمان“.

وأضاف: ”سألوني عن الأمر في الجولة بأمريكا، في النهاية سنرى ما يمكننا فعله وعلينا أن نكون ملتزمين في التعامل مع ميسي ووضعه الحالي“.

وكان لابورتا قد قال في تصريحاته السابقة: ”أود أن أعيد ميسي لنا، لن يكون الأمر سهلًا ولكني أعتقد أنه بالاستراتيجية الصحيحة يمكننا القيام بذلك، أعتقد أن ميسي كان أهم لاعب في تاريخنا، خلال فترة طويلة من النجاح كان القائد، كان هو الشخص الذي أثار حماسة مشجعينا، سنبذل قصارى جهدنا لجعل ميسي ينهي مسيرته في برشلونة ويصفق الجميع“.

وأردف: ”كما قلت، لدينا دين أخلاقي لليو، لم تكن نهاية ليو في برشلونة الأفضل، كان وقتًا صعبًا، كان علينا اتخاذ قرار ووضع النادي فوق أفضل لاعب في تاريخنا“.

🔵🔴 ¿Regreso de Messi al Barça? Habla Laporta 🖥 SEÑAL TV en directo | Presentación de Koundé con el Barça https://t.co/Yj7hVnTPiL pic.twitter.com/HzjxuFjIuO — MARCA (@marca) August 1, 2022

تسجيل الصفقات الجديدة

وعن الصفقات الجديدة وتسجيلها: ”نحن نفعل كل ما يطلبونه منا للتسجيل في قوائم الدوري الإسباني، أعتقد أنهم لن يعيقونا، سنحل كل المشاكل، لدينا كل شيء للتسجيل ولكن رحيل بعض اللاعبين سيساعدنا كذلك، الأمر ليس سهلًا لأن علينا فعل ذلك قبل يوم 13 أغسطس“.

وأضاف: ”الميركاتو لم ينته بعد، سينتهي في 31 أغسطس ولذلك ما زال هناك وقت طويل وربما تكون هناك صفقة أخرى جديدة“.

وشدد لابورتا: ”لقد قمنا ببيع 25% من حقوق البث التلفزيوني لنادي برشلونة، بيع 100 مليون يورو من حقوق استخدام استوديوهات برشلونة وهذه هي الرافعة الثالثة، لقد فعلنا كل شيء من أجل تسجيل اللاعبين، هناك من يتحدث عن قدرتنا وما يمكننا فعله أو لا (إشارة إلى ريال مدريد)، نحن نعمل بجد وندعهم يتحدثون وسنمضي قدمًا“.

وعاش ميسي قبل عام بعد رحيله عن برشلونة وهو ”يبكي“، موسما أول معقدا في باريس، بتسجيله 11 هدفا في 34 مباراة.