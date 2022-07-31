ريال مدريد يجد بديل كريم بنزيما في لاعبه السابق راؤول دي توماس

عاد ريال مدريد بطل الليغا وأوروبا للتفكير في التعاقد مع مهاجم يمكن أن يكون بديلا للفرنسي الهداف كريم بنزيما، ووضع على رأس أولوياته راؤول دي توماس، مهاجم إسبانيول، الذي تلقى العديد من العروض لكنه يفضل النادي الملكي.

وكما ذكرت صحيفة AS الإسبانية في أبريل/نيسان الماضي أن راؤول دي توماس ضمن قائمة مختارة وينتظر التطورات في تشكيلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، رغم اهتمام العديد من الأندية به لكنه يضع ريال مدريد أولوية.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن دي توماس انضم إلى فترة إعداد فريقه للموسم الجديد متأخراً عشرة أيام لكنه يتبع خطة شخصية للوصول إلى نفس الوتيرة مثل بقية زملائه في الفريق.

ومع ذلك علمت AS أن المهاجم يفكر في الرحيل عن إسبانيول هذا الصيف، وسيكون مدريد وجهته المفضلة، ومع ذلك، لكي يتم تنفيذ هذه الصفقة يجب أن يرحل بعض لاعبي النادي الملكي.

إذ يبدو أن الأمر الأكثر جدوى هو رحيل بورخا مايورال نحو خيتافي، والاتفاق بين الناديين بات حقيقة لكن اللاعب لم يعط الضوء الأخضر بعد.

💼💶 Mercado de fichajes, en directo 🔙⚪️ Volver al Real Madrid, la prioridad de Raúl de Tomás, según informa el @diarioas https://t.co/TNEHFip2bB pic.twitter.com/yFzOHvE0wP — GOAL España (@GoalEspana) July 31, 2022

وإذا حدث ورحل مايورال، فسيكون دي توماس في وضع جيد جدًا ليحل محله رغم أن إسبانيول يطالب بقيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 75 مليون يورو، لكن سعره النهائي سيكون حوالي 25 أو 30 مليون يورو.

دي توماس هو النجم الأول لإسبانيا وخلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة كان بالفعل على رادار آرسنال، هناك العديد من الأندية الإنجليزية التي أبدت اهتمامًا بضمه، على الرغم من عدم تقديم أي عرض رسمي بعد.

وفي الأسابيع الأخيرة، تم وضعه في قائمة المرشحين المحتملين لملء الفراغ الذي تركه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ. ومع ذلك، فإن الرغبة الكبيرة للمهاجم الإسباني البالغ عمره 27 عاما هي العودة إلى ريال مدريد بعد ثلاث سنوات من رحيلة عن النادي في الثالث من يوليو/تموز 2019 وانتقاله إلى بنفيكا البرتغالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي فاز فيه ريال مدريد 2-صفر على يوفنتوس وديا في ختام استعدادات بطل أوروبا وإسبانيا للموسم الجديد في الولايات المتحدة، فجر الأحد.

وخلال معسكره في الولايات المتحدة خسر ريال 1-صفر من غريمه برشلونة وتعادل 2-2 مع كلوب أمريكا المكسيكي.