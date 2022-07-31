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رياضة

أهداف مباراة برشلونة ونيويورك رد بولز (فيديو)
تاريخ النشر: 31 يوليو 2022 5:14 GMT
تاريخ التحديث: 31 يوليو 2022 5:41 GMT

أهداف مباراة برشلونة ونيويورك رد بولز (فيديو)

أنهى برشلونة فترة الإعداد للموسم الجديد في الولايات المتحدة بالفوز 2-صفر على نيويورك رد بولز اليوم الأحد. أحرز عثمان ديمبلي وممفيس ديباي هدفي برشلونة، لكن كان

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أنهى برشلونة فترة الإعداد للموسم الجديد في الولايات المتحدة بالفوز 2-صفر على نيويورك رد بولز اليوم الأحد.

أحرز عثمان ديمبلي وممفيس ديباي هدفي برشلونة، لكن كان اللافت للنظر استمرار الوافد الجديد روبرت ليفاندوفسكي في إهدار العديد من الفرص.

وأخفق هداف بايرن ميونيخ السابق في هز الشباك في مباراتين وديتين أمام ريال مدريد ويوفنتوس وتكرر الأمر أمام نيويورك، ليواجه المدرب تشافي أسئلة من الصحفيين عن حالة النجم البولندي.

وقال تشافي: ”من الطبيعي أن يشعر ببعض الإحباط لأنه كان بحاجة للتسجيل للاستمتاع، حدث هذا من قبل مع لويس سواريز ثم مع فيران توريس، سيسجل الأهداف لاحقا“.

وأضاف: ”يجب الاستمرار في منحه الثقة، إنها مباراة ودية ولا أشعر بالقلق، يسجل في التدريبات“.

وانضم ليفاندوفسكي (33 عاما) إلى النادي القطالوني في صفقة قدرت قيمتها بنحو 45 مليون يورو في وقت سابق من الشهر الجاري بعد أن أصر على الرحيل عن بطل ألمانيا ضد رغبة النادي.

وخلال وجوده مع بايرن أحرز ليفاندوفسكي 344 هدفا في 375 مباراة وهو صاحب ثاني أعلى سجل تهديفي على مدار تاريخ الدوري الألماني.

وأبرم برشلونة العديد من الصفقات هذا الصيف، أبرزها ليفاندوفسكي بجانب الجناح رافينيا والمدافعين أندرياس كريستنسن وجول كوندي ولاعب الوسط فرانك كيسي، لتعويض الموسم الماضي المحبط عقب الفشل في الفوز بأي لقب.

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