أهداف مباراة برشلونة ونيويورك رد بولز (فيديو)

أنهى برشلونة فترة الإعداد للموسم الجديد في الولايات المتحدة بالفوز 2-صفر على نيويورك رد بولز اليوم الأحد.

أحرز عثمان ديمبلي وممفيس ديباي هدفي برشلونة، لكن كان اللافت للنظر استمرار الوافد الجديد روبرت ليفاندوفسكي في إهدار العديد من الفرص.

🍿 HIGHLIGHTS | Dembélé and Memphis provide the fireworks in New York! 🇺🇸 pic.twitter.com/3Nd3Y9Nxjy

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 31, 2022