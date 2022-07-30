برشلونة يدرس إمكانية الاستفادة اقتصاديا وتجاريا من عودة ميسي

قال الصحفي الإسباني جيرارد روميرو عبر قناته الرسمية على موقع Twich إن برشلونة طلب إعداد دراسة تستهدف معرفة ما يمكن أن تؤدي له العودة المحتملة لقائده السابق وهدافه التاريخي ليونيل ميسي للنادي، وما يمكن أن تضيفه هذه العودة.

وقال خوان لابورتا رئيس برشلونة، يوم الجمعة، إن النادي سيحاول إعادة ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات إلى كامب نو؛ لأن النادي ”مدين أخلاقيا“ بضمان تمكين المهاجم الأرجنتيني من إنهاء مسيرته معه.

واضُطر برشلونة لترك هدافه ميسي، البالغ من العمر الآن 35 عاما، بعد أن غادر اللاعب الفريق العام الماضي لأن راتبه المرتفع إلى جانب القواعد المالية الصارمة في الدوري الإسباني كان من الممكن أن تعرض مستقبل النادي للخطر.

وانتقل ميسي، الذي انضم إلى أكاديمية شباب برشلونة وهو يبلغ من العمر 13 عاما، إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية بعقد لمدة عامين.

لكن برشلونة واصل إنفاقه في نهاية الموسم للتعاقد مع لاعبين كبار مثل روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وغول كوندي وفرانك كيسي بعد بيع حصة من دخل النادي من حقوق البث التلفزيوني.

وقال لابورتا في تعليقه على إمكانية إعادة النجم الأرجنتيني للنادي الكتالوني إنه يمكن إعادة ضم ميسي وفقا لاستراتيجية مالية صحيحة.

وفي تعليقه على محاولات برشلونة لإعادة ميسي، قال روميرو إن النادي الكتالوني طلب من جهة مستقلة دراسة إمكانية استفادة النادي اقتصاديا وتجاريا من عودة ميسي للفريق، لكن دون تحديد موعد هذه العودة التي تترقبها جماهير برشلونة.

وسيبلغ ميسي 36 عاما في يونيو/ حزيران المقبل مقتربا من نهاية مسيرته، ومن المقرر أن يشارك في كأس العالم للمرة الخامسة التي ستقام في قطر نهاية العام الجاري، ومن المرجح اعتزاله دوليا على الأقل بعد مونديال قطر.

وردا على سؤال عما إذا كان برشلونة سيبدأ التفاوض مع ميسي الآن أو بعد كأس العالم، قال لابورتا إنه يتعين على النادي الكتالوني ”التحلي بالصبر“، وذلك في إشارة إلى صعوبة التفاوض مع باريس سان جيرمان بشأن التعاقد مع ميسي، ومن المرجح الانتظار لنهاية عقده بنهاية الموسم المقبل.