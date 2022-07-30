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رياضة

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونيويورك ريد بولز
تاريخ النشر: 30 يوليو 2022 14:35 GMT
تاريخ التحديث: 30 يوليو 2022 15:05 GMT

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونيويورك ريد بولز

يصطدم فريق برشلونة بنظيره نيويورك ريد بولز، وديا، فجر يوم الأحد، ضمن جولته التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا للموسم الجديد للدوري الإسباني، في

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

يصطدم فريق برشلونة بنظيره نيويورك ريد بولز، وديا، فجر يوم الأحد، ضمن جولته التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا للموسم الجديد للدوري الإسباني، في مباراة ودية يستضيفها ملعب ”ريد بول أرينا“ بولاية نيوجيرسي.

ويستعد برشلونة لمواجهة بوماس المكسيكي على كأس ”خوان غامبر“ في 7 أغسطس المقبل، ثم يستقبل رايو فايكانو يوم 13 أغسطس على ملعب ”كامب نو“، في أولى مبارياته ببطولة الدوري الإسباني بالموسم الجديد.

وبدأ برشلونة تحضيراته للموسم الجديد بتعادل ودي بنتيجة (1-1) أمام أولوت الإسباني، ثم انطلق في جولته بأمريكا، واكتسح إنتر ميامي (0-6) وبعد 4 أيام تغلب (1-0) على غريمه التقليدي ريال مدريد، ثم تعادل (2-2) مع يوفنتوس الإيطالي، ويختتم جولته التحضيرية بملاقاة نيويورك ريد بولز.

وكان تشافي قد قال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن مسيرته التدريبية مع برشلونة قد بدأت عمليا وأية مقارنة بينه وبين كل من بيب غوارديولا ويوهان كرويف المدربين السابقين للبارسا لا معنى لها.

موعد مباراة برشلونة وريد بولز

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة فجر الأحد، بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت السعودية، ولم تعلن أي قناة عربية عن بث المباراة، ولكنها ستنقل عبر حسابات برشلونة على منصات التواصل الاجتماعي.

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