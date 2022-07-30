ليفاندوفسكي: بايرن ميونخ حاول إيجاد معركة لتبرير بيعي

وجه المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي انتقادات قوية لإدارة فريقه السابق بايرن ميونخ، واتهم إدارة النادي البافاري بالكذب بعد بيعه إلى برشلونة.

ونقلت شبكة ”ESPN“ عن ليفاندوفسكي قوله: ”أشعر بأنني في المكان المناسب، حاول بايرن ميونخ إيجاد معركة لتبرير بيعي، لأنه ربما كان من الصعب شرح ذلك للجماهير“.

وأضاف: ”يجب أن أقبل هذا الأمر حتى لو كان هناك الكثير من الأكاذيب عني، في النهاية أعلم أن جماهير بايرن ميونخ، حتى في هذه الفترة، ما زالوا يدعمونني بقوة“.

وتابع ليفاندوفسكي: ”بعض الناس لا يقولون الحقيقة، بل يقولون أشياء مختلفة، وبالنسبة لي كان من المهم دائما أن أكون واضحا وصادقا، وربما كانت هذه مشكلة بالنسبة للبعض“.

وأكمل المهاجم البولندي: ”بالنسبة لي كان الوقت المناسب لمغادرة بايرن ميونخ والانتقال إلى برشلونة، لدي علاقة جيدة جدا بزملائي في البايرن والمدربين وسأفتقدهم جميعا“.

وأعلن ليفاندوفسكي رغبته القوية في الرحيل عن بايرن ميونخ في الأيام الأخيرة من الموسم الماضي، في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة بايرن ميونخ رفضها رحيل اللاعب الذي كان يتبقى عام واحد في عقده.

ومؤخرا وافق بايرن ميونخ على انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة في صفقة يقدر أن النادي الكتالوني دفع 54 مليون يورو لإتمامها، حيث ربط المهاجم البولندي بعقد حتى يونيو 2026.

وكان ليفاندوفسكي قد انضم إلى بايرن ميونخ عام 2014 في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بروسيا دورتموند.

وعلى مستوى الألقاب الجماعية نال ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ كل الألقاب الممكنة وبينها 8 ألقاب في الدوري الألماني، ولقب في دوري أبطال أوروبا، ولقب في كأس العالم للأندية.

كما سجل 344 هدفا وصنع 72 في 357 مباراة مع النادي البافاري، وحصل على جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم ”The Best“ مرتين عامي 2020 و2021.