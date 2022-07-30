تشافي: نريد مزيدًا من التعاقدات وأود رؤية ميسي مجددًا مع برشلونة

تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قبل مواجهة فريق نيويورك ريد بولز الأمريكي وديًا عن الصفقات الجديدة لفريقه وعودة ليونيل ميسي وأهداف الموسم المقبل وخطة اللعب.

وقال تشافي حول الفرنسي جوليس كوندي الوافد الجديد وموقع ”جيرارد بيكيه“ في ظل وجود منافسة: ”سعيد جدًا بالتعاقد مع كوندي، إنه مدافع سريع جدًا وعدواني، ويلعب بالكرة جيدًا، ويلعب على الطرف ووسط الدفاع مثَّل رونالد أراوخو، وهذا يعني وجود منافسة، وتحدثت معه، ويعرف ماذا نريد منه الموسم المقبل“.

وأضاف حول المنافسة على المراكز“ بيكيه في نفس المرتبة مع الآخرين، والكل ينطلق من الصفر، وسيتنافسون على مركز للعب، وكلما كانت لديك حلول كان ذلك أفضل“.

وعبر مدرب برشلونة عن أمله بعودة زميله السابق النجم ليونيل ميسي، حيث قال: ”عودة ميسي فكرة تراود النادي، لكن ليس لهذا الموسم، من الواضح أنني أتمنى ألا ينتهي الأمر على هذا النحوإ إنه يستحق فرصة أخيرة ليثبت أنه أفضل لاعب في التاريخ، نعم، أود رؤيته مرة أخرى“.

وأكد تشافي أنه لا يرغب بمقارنته بيوهان كرويف وبيب غوارديولا، وأنه مطالب بالفوز بالألقاب، وقال: ”لا فائدة من مقارنة نفسي معهما، عليك التنافس والفوز بالألقاب، وشخصيًا أنا لا أختبئ، ونحن نصنع فريقًا للفوز بالألقاب“.

وعن تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد قال مدرب برشلونة: ”أي لاعب يعزز صفوف الفريق هو جيد، لقد قلت إننا بحاجة للاعبين في كل مركز وعلينا أن نعزز صفوفنا أكثر لنكون أفضل“.

وعن روبرت ليفاندوفسكي قال تشافي: ”إنه تعزيز رائع، ولم يفز بالكرة الذهبية لأنه لم يكن تصويت خلال العام 2020، ولم يسجل بعد لكنه سيفعل ذلك قريبًا إنه مهاجم كبير وهو دائمًا في المكان المناسب في منطقة العمليات“.

وأضاف المدرب الإسباني حول شباب الفريق: ”إنهم جيدون وقادرون على صناعة حقبة لبرشلونة، إنهم يذكرونني بمن صعد معي للفريق الأول كارليس بويول، وآندريس إنييستا، وفيكتور فالديز“.

وأكد تشافي أنه يفكر في تبني خطة 3/4/3 في لقاءات الموسم المقبل، وقال: ”إنها أحدث الإمكانيات المتوافرة لدينا، وسأستخدمها أكثر بكثير الموسم المقبل، إنها خطة محفوفة بالمخاطر، لكننا استخدمناها في بعض اللقاءات، وسنقوم حاليًا بتنفيذها أكثر“.

ورشح تشافي منتخبات: البرازيل، والأرجنتين، وإسبانيا، وبلجيكا، وإنجلترا، للفوز بكأس العالم 2022 في قطر.