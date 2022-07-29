وقع لخمس سنوات.. كوندي يكمل إجراءات الانضمام الرسمي لبرشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة أنه أكمل إجراءات التعاقد مع المدافع الدولي الفرنسي جول كوندي من اشبيلية لخمس سنوات.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكنه وضع شرطًا جزائيًا يبلغ مليار يورو (1.02 مليار دولار) في عقد اللاعب.

LATEST NEWS | FC Barcelona and Sevilla FC reach agreement on Jules Kounde transfer — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 29, 2022

وذكرت وسائل إعلام أن برشلونة دفع 55 مليون يورو (55.82 مليون دولار) للحصول على خدمات قلب الدفاع البالغ من العمر 23 عامًا.

وسعى تشيلسي عدة مرات للحصول على خدمات كوندي في فترة الانتقالات، العام الماضي، وذكرت تقارير أنه كان قريبًا من الانضمام للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الشهر قبل أن يظفر برشلونة بخدماته.

واحتل برشلونة، الذي تفوق أيضًا على تشيلسي بالتعاقد مع الجناح البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد في وقت سابق هذا الشهر، المركز الثاني في الدوري الإسباني، الموسم الماضي.

وسينضم كوندي إلى الفريق القطالوني بعد 3 مواسم مع إشبيلية خاض خلالها أكثر من 100 مباراة في كل المسابقات وفاز بالدوري الأوروبي في أول مواسمه بعد الانضمام من بوردو الفرنسي في 2019.

وعزز برشلونة بالفعل خط الظهر هذا الصيف بالتعاقد مع قلب الدفاع أندرياس كريستنسن في صفقة انتقال مجاني من تشيلسي.

كما تعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ وفرانك كيسي لاعب وسط منتخب ساحل العاج وكلاهما في انتقال مجاني بعد أن قرر النادي النزول بقوة في سوق الانتقالات رغم معاناته من ضائقة مالية.

وسيستهل فريق المدرب تشابي هرنانديز مشواره في الدوري الإسباني على ملعبه أمام رايو فايكانو في 13 أغسطس/ آب.