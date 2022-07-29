ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ يرد على اتهام لابورتا رئيس برشلونة له بالجهل

قال المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني جوليان ناغلسمان، إنه ليست لديه مشكلة في اتهام رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا له بالجهل، مؤكدًا أن الأخير يمثل ناديه.

وتحدث ناغلسمان عن الإنفاق الكبير لبرشلونة في سوق الانتقالات، بعدما تعاقد النادي الكاتالوني مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ مقابل 50 مليون يورو (51 مليون دولار).

وترك برشلونة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي يرحل عن الفريق، العام الماضي، بسبب الأزمات المالية، لكنه تعاقد كذلك مع البرازيلي رافينيا، والفرنسي جوليس كوندي، بمقابل مادي كبير قبل الموسم المقبل، كما تعاقد مع الثنائي الدنماركي أندرياس كريستنسن، والإيفواري فرانك كيسي، دون مقابل.

ووصف ناغلسمان برشلونة بأنه النادي الوحيد في العالم الذي يمكنه شراء اللاعبين دون أموال، بعد انتقال ليفاندوفسكي إلى إسبانيا.

وبسؤاله عن تصريحات لابورتا، قبل مواجهة بايرن مع لايبزغ في كأس السوبر الألماني، قال ناغلسمان للصحافيين، اليوم الجمعة: ”من الجيد أنه عبّر عن نفسه سأرغب بفعل ذلك بالتأكيد“.

وأضاف: ”كان سؤال من وجهة نظر جماهيرية، ليس لدي مشكلة مع ما قاله لابورتا، عليه أن يمثل ناديه“.

ورد لابورتا على تصريحات ناغلسمان، حيث اتهمه بالجهل، وأكد أن الأندية عليها أن تهتم بشؤونها الخاصة.

وقال لابورتا في حديث مع الصحفيين: ”ما أود أن أطلبه هو أن تنظر إلى حسابك الجاري، لقد تلقوا العديد من الأموال بعد رحيل ليفاندوفسكي، أحترم الجميع، ولا أتدخل في الشؤون الخاصة بهم“.

وأضاف: ”منحتهم ميزة الشك بقدارتنا وما نستطيع فعله، لكنهم لا يدركون قوة برشلونة، وإدارته الجديدة“.