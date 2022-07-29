الادعاء الإسباني يطالب بسجن نيمار بسبب مخالفات تتعلق بانتقاله إلى برشلونة

أظهرت وثائق قضائية اليوم الجمعة أن ممثلا للادعاء الإسباني طالب بسجن المهاجم البرازيلي الدولي نيمار لمدة عامين بسبب مخالفات ارتكبها هو ووكلاء أعماله عند انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني في 2013.

وانتقل نيمار إلى برشلونة قبل 9 أعوام في صفقة أحدثت الكثير من المشاكل للنادي الكتالوني ورئيسه آنذاك، ساندرو روسيل، بسبب تكلفة الصفقة (أكثر من 100 مليون يورو)، وبالإضافة إلى العمولات السرية.

وتشمل حيثيات القضية أن نيمار وقع عقدين مع برشلونة وتم تجاهل الشركة التي تملك حقوقه التسويقية، التي تطالب بتوقيع أقصى عقوبة ضد اللاعب البرازيلي بسجنه 5 سنوات أو منعه من ممارسة كرة القدم لنفس الفترة.

وفي 2016 سدد برشلونة مبلغا قيمته 5.5 ملايين يورو للضرائب الإسبانية بشأن هذه الصفقة، كما تعرض ساندرو روسيل للمحاكمة، في حين لا توجد أدلة ضد الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو بشأن التفاوض مع نيمار دون علم ناديه سانتوس.