رسميًا: برشلونة يتوصل إلى اتفاق مع إشبيلية لضم جول كوندي

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس توصله إلى اتفاق مبدئي للتعاقد مع المدافع الدولي الفرنسي جول كوندي من إشبيلية.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام ذكرت أن برشلونة سيدفع 55 مليون يورو (55.82 مليون دولار) للحصول على خدمات قلب الدفاع البالغ عمره 23 عاما.

وقال برشلونة في بيان: ”ستعتمد إجراءات التعاقد النهائية مع اللاعب على اجتيازه الفحص الطبي والموافقة على بنود التعاقد“.

وسعى تشيلسي عدة مرات للحصول على خدمات كوندي في فترة الانتقالات العام الماضي وذكرت تقارير أنه كان قريبا من الانضمام للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الشهر قبل أن يظفر برشلونة بخدماته.

واحتل برشلونة، الذي تفوق أيضا على تشيلسي بالتعاقد مع الجناح البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد في وقت سابق هذا الشهر، المركز الثاني في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وسينضم كوندي إلى الفريق القطالوني بعد ثلاثة مواسم مع إشبيلية خاض خلالها أكثر من 100 مباراة في كل المسابقات وفاز بالدوري الأوروبي في أول مواسمه بعد الانضمام من بوردو الفرنسي في 2019.

وعزز برشلونة بالفعل خط الظهر هذا الصيف بالتعاقد مع قلب الدفاع أندرياس كريستنسن في صفقة انتقال مجاني من تشيلسي.

كما تعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ وفرانك كيسي لاعب وسط منتخب ساحل العاج وكلاهما في انتقال مجاني بعد أن قرر النادي النزول بقوة في سوق الانتقالات رغم معاناته من ضائقة مالية.

وسيستهل فريق المدرب تشابي هرنانديز مشواره في الدوري الإسباني على ملعبه أمام رايو فايكانو في 13 أغسطس آب.